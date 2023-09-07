近日，國民黨總統參選人侯友宜提出：推動65歲以上長者排富全額補助健保費，在已經是高齡社會的台灣，這是個值得讚許的社會福利政見，但卻立刻受到衛福部提出財源不足與世代不公的回應。衛福部本就是全民健保政策的執行機關，現在令人不得不質疑：衛福部反倒成為全民健保的監督部門，到底是誰的全民健保？

在財源方面，衛福部認為明年度社福預算已經創新高，如果還要增加，須有足夠的財源才能支應。事實上，民進黨政府在112年度編列了7129億元的社會福利預算、113年度編列了7917億元的社會福利預算；奇怪了！民進黨政府可以編列這麼高的社會福利預算，輪到侯友宜端出社福牛肉，衛福部就馬上說：社會福利預算太高了！衛福部難道是民進黨開的嗎？

再者，衛福部認為侯友宜提出的65歲以上長者排富全額補助健保費，會擠壓更為弱勢族群的社會福利措施，這根本就是在消費弱勢族群！民進黨政府將兩岸關係搞得兵凶戰危，因而編列了6068億元占比GDP 2.5%的國防預算，怎麼不說弱勢族群需要的不是高昂的軍火？

可惡的是，衛福部竟然製造世代對立。薛瑞元說：老年人口愈來越多，人口數已超過400萬人，未來還會更多，但繳健保費、繳稅的年輕族群、受薪階級人數會愈來愈少，會增加負擔。事實上，依照所得稅法規定：納稅義務人及其配偶之直系尊親屬，年滿60歲，或無謀生能力，受納稅義務人扶養者，其年滿70歲受納稅義務人扶養者，免稅額增加50%。這就是考量年輕族群、受薪階級減輕對健保負擔的配套做法。老年人、長者都是中華民國的人民，怎麼就成為了台獨政權、黨官口中的負擔及包袱呢？

顧名思義，全民健康保險就是中華民國全體國民的健康保險，不是民進黨政府不找財源、用來鬥爭在野黨、搞世代對立的藉口與工具；衛福部是要照顧國人健康福利的主管部門，不是民進黨政府選舉的打手！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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