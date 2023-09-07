日本東京電力公司上月24日開始進行福島電廠內的含氚廢水排海作業，排放時間估計將達30年。根據東電說明，所有廢水排放前，會先經美國技術支援的「先進液體處理系統（ALPS）」（日稱「多核種除去設備」）過濾處理。此一系統搭配日方的既有技術，可將廢水中現有62種放射性核種的活度，過濾至遠低於排放限值。全數63種放射性核種中，唯獨氚完全無法透過該系統加以濾除，原因是氚以水的型態存在，因此只能以稀釋的方式處理，將廢水中的氚活度控制在每公升1,500貝克以下（此數值為日本氚水排海限值的1/40），排除其對生物體產生影響的可能性後，再進行排放。

為了讓國際社會放心，除了東電先針對過濾前、後的廢水，進行檢測分析，國際原子能總署（IAEA）也促成自有的三間實驗室及瑞士、法、美、韓等四國各自的實驗室，加入平行分析驗證。根據IAEA今年5月底公布的第一次分析報告，七間實驗室的分析結果均相當一致，並與日方先前公布的結果相符。據此，IAEA在今年7月初公布的完整報告中特別提及，該組織不背書日本的政策決定，但針對東電此番廢水排放作業則給予符合安全要求的背書，並表明將長期駐點監控。

然而，即便有國際專業組織出面背書，一如預期地，含氚廢水開始排放後，立即招致鄰近國家的抗議。其中又以中國大陸的動作最為激烈，除了召開記者會抨擊日本一意孤行，更全面停止日本所有水產品進口。北韓政府也嚴正要求日本應立即停止排放。南韓因參與了IAEA主導的檢測分析，官方除了將持續禁止福島地區水產品進口，並無其他反彈動作，但民間仍出現抗議聲浪。

相較於中國大陸與兩韓的反應，我政府反應相對消極，民間亦無任何大型抗議活動，然而一般民眾仍存有疑慮。主管機關管原子能委員會除了不斷強調，將持續定期檢測我國周邊海域的海水與水產品，並無其他更積極作為。

政府消極應對已然可議，偏偏我國駐日代表謝長廷又在廢水開始排放兩日後，於個人臉書發文，聲稱溫泉中含有微量放射性元素-鐳，低劑量輻射其實有益身體健康。此話一出，舉國譁然，雖說謝的論述對象是溫泉，也確實有部分研究結果做出如此推論，但其發文時機非常不恰當，各方因此強烈質疑謝的言論，明顯有護航日本廢水排放的意圖。

我們誠心建議，輻射劑量科普交給專業即可，為了展現政府對於此事的積極度，請謝代表加緊斡旋我方派員赴日至廢水排放點取樣一事。唯有自行分析並取得符合安全標準的結果，才能讓民眾安心。

另一方面，來自於對東電、甚至IAEA的不信任感，中、韓民眾因擔心海水含氚量過高，出現了瘋狂搶購食鹽的舉動，深怕未來會將「氚鹽」吃下肚；恐慌之情也波及我國，部分超市架上的食鹽同樣被一掃而空。事實上，氚屬於天然核種，自然界、甚至人體內本來就有氚存在。我國對於飲用水中的氚含量，有必須低於每公升760貝克的限制（世界衛生組織的限值則為每公升10,000貝克），只要低於限值皆可飲用，不會對人體健康造成影響。一般市售精鹽的含水量非常低，若以0.5％計算，再以每公升海水內含1,500貝克氚並可產出35公克精鹽為基準，則每11公克精鹽（國人每日平均攝取量）的氚活度僅為2.4貝克，而此活度對於人體健康並不會造成任何影響。因此，為防購入「氚鹽」而事先搶購食鹽，完全沒有必要。

此外，中國大陸還出現市售的手持式輻射偵檢器賣到斷貨的情形，恐慌性作為主要肇因於不瞭解。一般市售的輻射偵檢器係用於測量環境的輻射劑量率，精準度有限，主要針對加馬射線。民眾擔心的放射性氚，衰變時釋出的是貝他射線，一般規格的偵檢器根本測不到，自然也不需要搶購。

回歸正題，不管是日方或IAEA，都應誠懇面對大眾對於量測報告的不信任，以及對於含氚廢水排放正當性的質疑，不斷強調現有測量結果的準確性已無濟於事。現在的關鍵是，目前正在排放的含氚廢水是否真無其他活度不可忽略的核種？東電雖已在排放點附近海域自行取樣檢驗，並公布「無異常」的分析結果，但這仍不足以昭公信。日方應邀請所有利益關係國，定期前往排放點的出水口進行海水取樣，然後攜回分析，除了驗證各核種活度是否異常，也可確認ALPS的濾除效率是否衰減。如此經多方驗證確認後，才能讓全球民眾放心。