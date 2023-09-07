如果你到過中國大陸旅遊，對中國大陸的印象應該會是隨處可見的標語，可謂是充滿標語的世界，在中國大陸各地的慶祝活動中，經常能見到「偉大復興」、「中國夢」、「不忘初心砥礪前行」等口號，在路上也能看到「做個文明的中國人」，甚至是餐廳都會看到「光盤運動」。

拋開成見，翻轉印象

這次我參與江蘇交流團，被翻轉的第一個印象就是：標語跟我四年前到中國大陸相比減少了許多。第一晚參加了本次海峽兩岸文化月的開幕活動，感受到了陸方心意。我們被安排在視野極佳的中間位置，節目準備的特別用心彷彿來到了春晚錄影現場，無論是燈光還是效果都特別細膩，節目帶領著我們感受中華文化之美，看著節目的同時，我回想在臺灣似乎逐漸感受不到中華文化，十分可惜。

「我在這裡挺好的。」這是在蘇州工作的臺灣青年們一起告訴我們的話。要知道，離鄉背井是多麼艱辛，他們要說出這句話時要有多大的勇氣，也許是為了活動順利，又或者是為了交流的推動，但至少都讓我們了解兩岸生活的異同。

「我在這裡挺好的。」（作者提供）

「交流」的意義

依稀記得第一晚遇到的小姐姐友伴。那時沒想到我們一拍即合，而且生日只差10天。在第一個晚上，其他志願者看到我們比「心」的照片時，直呼這個畫面太美了，頓時我還未意識到他的意思，原來我們就在第一晚完成了交流的第一步。雖然跟小姐姐友伴接觸的時間不多，但這段珍貴的回憶已收藏我心。

蘇州的行程著重在交流上，雖然無法參觀古城體會「一朝入姑蘇，滿眼是江南」的臻於化境，卻也因為交流而化解彼此的陌生。人們時常會排斥自己不熟悉的事物，但透過深入的交流與互動，跳脫原先的刻板印象，理解彼此相同或不同之處，即可用包容、理性的態度尊重彼此的差異。

在深入的對談中，我們認識到彼此生長背景的不同，有著不同的獨特性，然而這些獨特性都是相當珍貴的，且是在交流的過程中不可忽略的重要環節，希望未來不只是兩岸，也期許世界各地青年可以有更多深入互動的機會。

因為交流而化解彼此的陌生。（作者提供）

「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。」

小時候超討厭背詩詞，長大後這些詩詞竟然變成了朗朗上口的旅遊指南，就像「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」詩中述說的寒山寺，有著詩詞的襯托，更能想像它的美感。

個園、東關歷史文化街、瘦西湖等美景映入眼簾，更能感受到畫中有詩，曾經我也很討厭地理課要背大陸老母雞地圖，更討厭歷史課要背那些與我無關的過去。沒有實際走過根本無法體會，「讀萬卷書，不如行萬里路」就是這麼回事。現在反倒想重拾課本去了解那些經典，蘇州跟揚州真的是很值得旅遊的地方，這些美景無法一一呈現，但已收藏我心。

「揚州驛里夢蘇州，夢到花橋水閣頭。覺後不知馮侍御，此中昨夜共誰游。」

揚州486非遺聚集區也是一個很值得提到的景點。486代表著公元前486年，在這個非遺聚集區保留著許多令人驚嘆的技術，看著非遺大師將貝殼取成髮絲狀，黏成一幅孔雀羽翼，還有紙雕、金屬雕等，若有經過東關街不妨踏入走走。在臺灣也有一處「臺北琹道館」由古琹大師袁中平先生所設立教育修行學習之道場，沒想到我在揚州486非遺聚集區遇到了袁中平先生的好友唐迺揚先生，很開心看到中華文化的傳承無所不在。

到揚州也一定要體驗揚州早茶文化。有幸走訪冶春茶舍，愜意的早晨走進古色古香的中式庭園，園內造景也是別出心裁，一壺懸空冶春茶，頗有詩情畫意。揚州早茶是一種民間飲食風俗，沿襲了淮揚菜的風格，曾令乾隆皇帝也念念不忘。原先聽到大陸人講早茶，還以為只是早上去吃阜杭豆漿那種感覺，沒想到早茶是這麼厲害，總共16道菜，每一道都很好吃，早茶裡含有多道的蒸包料理，像是五丁包、蟹黃包、霽菜包、燒賣等，揚州早茶有個規矩，客齊點心方能上籠蒸，都是人等點心，斷不能點心等人。個中講究，既為點心，也為客人，看似簡單，實為妙著，且品一口清茶細細琢磨。

到揚州也一定要體驗揚州早茶文化。（作者提供）

最後一晚，原先只是過境上海準備返程，而我們一行人瘋狂地跑到上海外灘，親眼目睹東方明珠塔的風采，就算只睡二小時也值得，從沒想過出社會後還能體驗學生時代的瘋狂，可以親身感受上海繁華的氛圍，用這天為旅途畫下句點再完美不過了！

親眼目睹東方明珠塔的風采，就算只睡二小時也值得。（作者提供）

能夠踏上這次旅程心中滿是激動。我已經四年沒踏出臺灣，很多人都會覺得為什麼我可以工作之後還保有學生時代的童趣，生活還可以這麼開心，我想就是享受旅程吧！對我來說出去玩永遠大於一切，因為在繁忙的生活中，這段時間才是真正可以跟自己心靈快樂陪伴的時光。

「同心同行，青春力量」是本次海峽兩岸文化月的主題，在第一晚開幕晚會時，我還覺得念起來特拗口，經過六天五夜的旅行我卻能感受到其箇中滋味。無論現今兩岸現況如何，未來還是由我們青年所掌握的，透過青年們的相互了解劃破冰冷的界線，結出珍貴的友誼。這次能交到很多好朋友更是這趟旅遊最好的收穫，不論是臺灣夥伴、臺商子女、大陸夥伴。另外，跟大家分享一下沒想到臺商子女們竟然都一致認同臺灣還是比較開放，當然各有各的好。

這篇打了又刪，刪了又打的心得，卻還是無法充分闡述心中的感動。要感謝的人太多了，大九學堂的執行長、老師們、工作人員、臺辦人員、團員們、甚至是每一個遇到的人們。最後很想感謝自己的勇敢，突破請假的框架，突破旅行的限制，突破時間的束縛，才能擁有得來不易的情誼。很高興能在旅途中認識你們，也許未來我們很難再全部一起出去玩，但我知道彼此都在各自的領域努力。最後，我想再次跟大家說撇開政治、放下成見，可以獲得的比你想像中更多。

祝好，共好。（邱瑀庭/小太陽社工師、專欄作家、大九學堂二期學員）

（本文來源：奔騰思潮）