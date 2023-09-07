美國眾議院年中通過《台灣國際團結法案》，預期未來美國恐將採取國內法形式片面主張《聯合國大會2758號決議》僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣。蔡政府狀似見獵心喜，狗尾續貂式的把美國版2758決議解釋拿來壯膽，突然宣布已停止多年的推動參與聯合國行動，更強烈要求聯合國修正對2758號決議的錯誤詮釋，等同狀告聯合國遵行已久的決議不合法，好不威風。

本質上，此事是美國在質疑2758號決議上大玩文字遊戲，以滿足抗中的政治需求。一旦回歸現實層面理解，即是中華民國被驅逐出聯合國，改由中華人民共和國取代席次成為中國的代表。當今台灣政府的政權法統完全是來自於被驅逐的蔣介石政權，蔣介石所代表的中華民國延續至今在台灣不曾斷祚，除非當今政府要自我消滅中華民國的法理存在基礎，否則美國所說中國代表權不涉及台灣的邏輯根本無法成立。此舉更凸顯是美國再利用霸權優勢，行竄改歷史與解釋現狀之實。

美國國務卿布林肯曾聲稱台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題。如果美國要務實負責的推動此政策，大可高舉2758決議被錯誤解讀的大旗，大方與現在的台灣政府建立外交關係，用行動證明中國代表權確實不涉及台灣。否則即便《台灣國際團結法案》最終變成美國國內法，往後一干盟國也只會陪美國打假球，延續當前國會議員、前朝官員等政要作勢挺台的政治秀。然在實質政府承認的層面上，依舊文風不動的務實奉行「一中原則」。

台灣能否有意義參與聯合國體系，從頭到尾是不折不扣的政治問題，更是外交實力原則的展現。台灣扈從美國的政治行動跟進否定2758決議，等同是拿美國人的雞毛當令箭，難以換來成功。

蔡上台至今斷交不止，邦交大減9國僅剩13國，短短7年斷交了40%的國家，已經用行動證明蔡政府的中國對抗政策在外交上難以取得突破。再看近期等同被「驅逐出」中美洲議會一事，巧合在於該提案的理由又涉及2758決議。提案是以聯合國2758號決議為基礎，驅逐台灣，納入中國，並視台灣為中國的一省，取消台灣作為獨立國家觀察員的資格。

在此刻出現2758號決議絕非巧合，而是2758號決議已經成為美中對抗賽局下「外交戰」的角力戰場。而台灣此番推動參與聯合國的行動，說穿了也只是淪為美國外交戰的棋子「配合演出」，難以形成一個完整長期可持續的外交目標。

邦交國減少40%的殷鑑在前，蔡政府實應適可而止，另設他法追求有意義的國際參與，相信仍有機會取得外交部四大訴求後三點部分的局部突破成就。而非狐假虎威式的躲在美國版2758號決議後面，大行衝突外交之道。最後入聯不可得，國際參與一場空，邦交國加速「被清零」，無非是作法自斃。

倘再進一步假設，一旦政治主張更為極端鮮明的賴清德上台，只怕是會在美國版2758號決議的框架下，作出比蔡政府更為強烈的政治訴求。台灣能否承受後續的苦果？只能端看來年大選人民的集體智慧。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※