從前在小學國文課本上，曾讀到兩擔穀子的故事。

話說有兄弟倆人相親相愛，在莊稼收成時，弟弟想到哥哥已成家，嫂嫂及孩子，一家花費甚大，乃挑兩擔穀子給哥哥，偷偷地放在哥哥的穀倉裡。哥哥愛弟弟，哥哥想弟弟尚未成家，將來結婚成家一定花費不少，要先存一點錢。乃偷偷地挑兩擔穀子給弟弟。後來兄弟倆都發現，自己穀倉的穀子怎麼都沒減少。及至有一天兄弟倆人都在挑穀給對方的路上相遇，兩人感動抱頭大哭。

真是感人呀！海峽兩岸是親兄弟，我們多麼期盼，兩擔穀子的故事，能夠發生在海峽兩岸中國人的身上，求上天祝福我們！

美國有位著名的軍事專家曾說，台灣如果想要維持自身的安全，主要不是靠買美國武器，而是要與中國大陸保持和平關係。如何保持和平關係呢？關鍵是愛，海峽兩岸本是同根兄弟，如經常能有兄弟相愛兩擔穀子的事發生，海峽兩岸是絕不會兵戎相見的。

20多年前，中國大陸地方財政極為困難，很多鄉村小學，校舍破陋不堪，台灣許多慈善基金會曾去捐建希望小學，頗受歡迎，我們的基金會亦曾參與其事。新校舍落成典禮，在當地是歡天喜地的大事，隆重舉行。典禮上有學生代表致詞時說：感謝台灣人民沒有忘記我們。我代表基金會致詞時說：我們海峽兩岸是一家人，我們絕對不會忘記你們的！會眾熱烈鼓掌好幾分鐘，真是感人。

在大陸捐建希望小學最多的是台灣的王永慶先生，他從2004年開始，捐人民幣30億元，建希望小學一萬所。

王永慶亦甚關心特殊教育，曾在祖籍福建安溪捐贈15億人民幣，購買電子耳14000套，幫助聾啞兒童開口說話。大陸網友呼籲：向這位大善人敬個禮。

中國大陸2008年5月12日，四川汶川發生8.3級大地震，死亡70000人，失蹤20000人，受傷38萬人，世界各國紛紛捐款相助，台灣捐款世界第一名。

2009年8月台灣因莫拉克颱風發生八八水災，造成681人死亡，行政院宣布降半旗致哀，中國大陸捐款也是世界第一名。所以海峽兩岸在發生重大災難時，兄弟兩擔穀子故事的精神乃現，兩岸兄弟之情在人民心中始終是存在的。但近年情況已有改變，且改變又大又快，大陸武統台灣已近在眼前了。

但是台灣人民，朝野上下，一副渾然不知的樣子。主張兩岸和平統一，非但沒有票，有時還會被視為是賣台，外省豬滾回去。各個政黨總統參選人，有那一個，將這種危險處境向人民講清楚了的？他們講的兩岸政策，不清不楚，矛盾百出，騙！騙！騙死人不償命。有機會再跟大家談談，他們怎麼在騙。其實不用我來談，相信大家也是很清楚的。只是狼來了，講久了，變成是放羊孩子的戲言了。現在狼真的要來了，有識之士再怎麼大聲呼喊，也不能激起大家一點反應，最後當然是羊被狼吃掉了。

目前海峽兩岸的狀況，已甚險惡，講什麼兄弟相愛兩擔穀子，已經激不起大家的共鳴！但是對的事，總還是要有人來說說。說多了，說不定會出現一點作用，亦未可定。這是王老先生，明知作用不大，還是大聲疾呼的原因。同胞們，海峽兩岸的確是親兄弟一家人，本是同根生，相煎何太急？大家都來挑兩擔穀子，去幫助對方吧！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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