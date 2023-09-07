台灣半導體設備暨材料展覽會（2023 SEMICON Taiwan）本周在台北盛大舉行。台灣一向以半導體產業自豪，尤其台積電更被視為護國神山，其未來動向與布局更是全球矚目。雖然劉德音董事長抱持審慎與樂觀的態度，但護國神山在美國投資障礙的解套方案仍然是全球媒體關注的焦點。

台積電赴美國亞利桑那州投資半導體廠遭遇到困難，其中最引媒體關注的是施工方法的執行。事實上，任何製造業在境外投資建廠都可能遭遇文化上的衝擊，包括工程/科技理念與執行、政治制度及文化的差異、社會對外來文化接納性與態度、市場經濟運作與社會治理等。

在工程/科技理念與執行方面，有媒體名嘴分析：施工的爭議緣自於經營理念與執行方法上的差異，美式管理重視工程哲學治理及實證主義，而台式管理則更強調管理效率、成本控制與經驗法則，其間差異顯而易見。

事實上，美式作法是精密的「系統設計與工程」及「產業鏈治理」，講究的是工程及數據的精密分析，嚴謹的「組織性系統管理」與實證主義下的工程執行，是組織性系統高、從上到下美式工程貫徹、組織文化的實踐。

科技經濟有三大關鍵文化與哲學元素：科技哲學與社會價值觀、經濟哲學與市場運作機制、策略觀與國家發展理念與基礎觀。美國「法治」、台灣「人治」是兩者之間最大的差異性。另外，美國是競爭型資本主義，台灣是儒家資本主義，後者更強調國家的介入與補助；歐美大型企業從事的是企業傳承的「組織治理」，而台商則多是在工作中學習的「人為管理」。

在市場經濟運作與社會治理方面，美國製造業傳統以來重視規模優勢、製程模組化、模組間介面化/標準化、一條龍式的整合經營，是錢德勒經濟學（規模製造、市場縱深、組織治理等）的實踐。

台灣在追趕歐美製造業的過程中，模仿複製是製造業的主流思想，而被動式追隨歐美領導者則是一貫的策略。台式的建廠管理重視的是執行面的「供應鏈管理」，經驗法則是最大特色，「理論在於實踐」是其管理哲學，是個隨機韌性微調/系統協調的王道執行哲學，是組織性低但「人為治理」色彩偏重的管理方式，比較接近中國式王道、隨機調整、個人色彩重的工程管理方式。

另外一個問題就是非經濟、非科技因素的文化干擾，也就是社會對外來文化接納性與態度，不管從科技研發面或是製造面，下駟對上駟的投資建廠都必須面對產業文化上的差異與調適。

「上駟」發達國家長期經營產業標準的制定、遊戲規則的管理、市場秩序的規範等治理層面的工作，是經濟層面「產業鏈治理」的經營方法；而「下駟」新興國家在「上駟」則是聚焦在產業標準及其他遊戲規則的學習與遵守，後者經營準則是依依在高效率、高韌性的運作，是產業層面「供應鏈管理」的經營模式。台積電（下駟）投資美國、德國、日本（上駟）必定可能成為MBA國際經營個案教學中的典型案例。

從政治制度及文化面來看，在近年來地緣政治的操作下，區域間對抗必然逐漸提高，政治凌駕科技與產業之上必將成為常態。護國神山在美國的經歷令人憂心。台灣法匠治國24年，產業的發展遲滯、小確幸當道，現檯面上的總統參選人也沒有任何「驚為天人」的產業發展藍圖，令人感覺沮喪！

從上述這些簡單的差異性分析看來，全力模仿美式技術創新是台灣致命的盲點，不管是在當紅的生成式人工智慧AIGC、量子技術、精準醫療等或其他領域，在STEM科教方面也有大幅調整的空間，畢竟台美科技「體量」相差太大，而在市場能量、社會體制、工程/科技理念、政治外交上也不是一個等級的國家，蔡政府是否也該考慮調整台灣「全力仿美」的政策方向了？

（作者為國立陽明交通大學科管所退休教授）

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