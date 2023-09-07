嗅覺敏銳的人最近似乎已嗅出一點「藍白合」的味道，侯友宜提出的政見，不敢說「侯規曹隨」啦！起碼民眾黨也會順著竿子往上爬；而柯文哲推出的一些想法，侯友宜也不避諱地贊同，不像過去那樣針鋒相對。

國民黨呼籲「執政大聯盟」，民眾黨則說要「上架聯合政府」，兩者有何區別？共同目標還不都是「下架民進黨」！因此，侯友宜要廢除80歲以上老人巴氏量表，柯文哲也予以認同；而過去柯在台北市長任內提出的勞保老人補助辦法，侯友宜也跟著加碼，推行到全國老人身上。

兩岸問題上，侯友宜提及要的是中華民國憲法上的九二共識；而柯文哲更堅稱要「遵守中華民國憲法」。對於兩岸互動，兩者皆主張跟對岸「展開對話」，連共同的對手賴清德都在這趨勢下低頭，要大家別叫他｢台獨金孫｣，還要邀請習近平吃飯、喝珍奶；唯獨郭台銘還在跟對岸橫鼻子豎眼，嗆說就算大陸封了他的公司也不怕。

藍白逐漸靠攏其實還都拜郭台銘之賜，原本柯、侯還在爭老二老三，郭的加入加速兩人的危機感，三腳督都很艱困了，再加一個人來攪局，大家都別玩了！郭台銘說藍白不想跟他合作，事實上侯友宜親自上門拜訪郭3次都吃了閉門羹，郭的做法不叫合作，根本就是想當老大。

郭是想讓人歌頌還是要當歷史罪人，聰明的商人好好想想吧！

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