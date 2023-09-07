既要共識，為何都先斬後奏？顯示民進黨嚴重的鴨霸心態！

副總統賴清德，目前正代表民進黨參選中華民國總統，早先他堅持台獨路線，得到老台獨一群富翁的金援和支持，被稱為是「台獨金孫」，他欣然接受，並活躍在台獨的路線和光環中。

但他在面對對岸的文攻武嚇，及美國當局的反對下，改變立場，突然拋棄了台獨立場，改打溫和立場，要和平及溝通，這樣的改變讓他獲取了台灣一些民意支持，但他從未對過去自己的堅持作過道歉，也未說明他為何作了快速的立場改變，如此矇混過關，立場搖擺的政治人物，怎能獲得民意的支持？台灣同胞真是一群善良的人民！

到底我們是「中華民國」或「中華民國台灣」？本來就可經適當的法定程序，徵求全民作一共識決定，但未走完程序之前，仍應尊重「中華民國」的國號。而執政的民進黨，早就用「中華民國台灣」來自我宣揚，在國內外的各種場合中廣泛運用，造成似是而非的模糊概念，頗有先斬後奏的態勢。

終於賴清德在9月6日，與民進黨智庫共同發表「國家希望工程」的政綱，要以「中華民國台灣」為共識，團結民眾，並且要以：民主和平、創新繁榮、公義永續的三大原則，帶領台灣發展。這些美麗的辭藻，很能打動人心！

但以賴清德過去的行為可以看出，他會輕易的改變政治立場，同時對於尚未取得一致看法的政治改變，又以輕易、提前的造成事實，強迫台灣社會埋單，這可由最近幾年的雙十國慶被強加上「Taiwan national day」，就可得到證明。

如今才要發表國政大綱，要以「中華民國台灣」為共識，爭取全民支持！

台灣的前途，是兩千三百萬同胞共同關切的議題，希望能有充分的討論和完整的程序，才能稱得上是「共識」，不能臨時起意，就強迫全民接受某項改變！目前的台灣的確需要「共識」，但不是一黨鴨霸，強押要我們接受的「共識」！

切記！政治不是速食麵，所以在未取得「共識」前，請勿輕易使用「中華民國台灣」的稱號！

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