出口不振，台灣經濟成長率不但不能「保2」，多數機構甚至預測不會超過1.6%，創8年新低。反映在就業問題上，失業率雖未提高，但無薪假勞工人數增加，常態性在1萬到2萬之間游動，是近年少有的惡劣現象。展望明年，在美中經濟對抗難分難解、俄烏戰爭態勢不明之下，世界經濟難有榮景。

ECFA變數 經濟難樂觀

國際貨幣基金（IMF）預測明年全球、美國和中國經濟成長都不會高於今年，美國從今年1.8%滑落到1.0%，中國從5.2%下探4.5%，全球只能持平3.0%；因此，台灣明年不但不可能變好，反而將出現令人擔憂的新問題，明年選後，大陸很可能針對ECFA和「貿易壁壘」問題有所動作，將對台灣經濟產生重大衝擊。

《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）在2010年簽署了「架構協議」和附加的「早收清單」，其後簽署的《兩岸服務貿易協議》被「太陽花學運」凍結在立法院迄今，《兩岸貨品貿易協議》也無法諮商，形成了一個僵局。但蔡政府卻堅持讓原本是對台「讓利」的「早收清單」持續生效，擺明要占對岸「便宜」，導致陸企在兩岸關係惡化下忿忿不平。最近，大陸對早收清單中的熱塑性材料「聚碳酸酯」祭出「反傾銷」措施，透露ECFA面臨危機的端倪。明年初，若台灣大選由反中的政黨勝選，許多人擔心ECFA可能會被大陸廢除。

比ECFA更嚴重的是，兩岸在加入世貿組織（WTO）時，台灣並未開放進口市場給對岸；隨後雖陸續開放，迄今仍有2455項陸貨被管制進口，只能在急需時由相關業界申請專案進口。過去大陸雖在世貿表達不滿，但未對此事展開正式行動。可是在今年4月，陸方宣布對台啟動貿易壁壘調查，8月進一步宣稱，立案項目由2455項增加為2509項，主要在石化、紡織、機電設備、汽車、農產和民生必需品等，初步判定台灣對大陸的貿易限制違反世貿規則。各方都擔心，若陸方對台灣出口展開相對等的貿易報復，將嚴重衝擊台灣對大陸出口，特別是傳統產業，對就業的衝擊絕對不可小覷。

製造外移 服務業低薪

更令人憂心的是15個成員國、占台灣出口高達7成的RECP已經生效，雖然未見正式評估，但不少專家都認為，因台灣不是成員，無法享有成員間的互免關稅，已開始對台灣出口產生「貿易移轉」效果，進一步惡化台灣出口。這種發展將造成投資台灣的重大不利，導致台灣企業大量外移到對岸和東南亞，對台灣未來經濟造成進一步衝擊。

製造業若加速外移，台灣經濟將更加依賴服務業，但服務業近年來的發展卻令人失望，台灣受雇人口中半數以上為服務業，薪資偏低問題嚴重，依據主計總處資料，太陽花學運前，服務業雇員平均月收入領先製造業3千元新台幣，去年逆轉為落後3千元。服務業中占3成多就業的批發零售業，從落後製造業1.5千元擴大到8.4千元；顯示台灣服務業市場狹小、創新投資能力不足，生產力和薪資難以提高。製造業外移後，將沒有堅強的服務業取代製造業扮演經濟火車頭角色，台灣經濟很難進一步升級，這是所有關心台灣經濟者都必須深思和面對的難題。

今年以來，兩岸經濟都不理想，彼此需要的程度更高；特別是服務業，台灣需要大陸的市場規模，大陸需要台灣細膩的品質和創新思維。一個可行的途徑，是兩岸循WTO模式加入CPTPP。兩岸因缺乏政治互信，相互排斥對方加入，造成該組織成員間的矛盾，因而冷處理兩岸入會案。若能改變思維，支持對方加入，並願意在該組織架構下，諮商符合該組織標準的「自由貿易協議」（FTA），危機就可以變成契機。下任所有政黨總統參選人，都應提出「兩岸共同加入CPTPP路徑圖」，以紓解台灣即將到來的經濟危機。