現在談非綠陣營整合，主要問題就是到底要侯柯配還是柯侯配。

先從國民黨的角度來看，就目前的政治實力而言，國民黨在14個縣市主政，下屆立法院中，國民黨立委所佔席次，不是第一就是第二，再加上百年歷史的面子，當然是希望以侯柯配的組合，贏得總統大選，下架民進黨。問題是，如果柯不同意做副的，整合必定失敗，大家各選各的到底，非綠票源一分散，必然是賴清德勝選，民進黨繼續執政。

所以，國民黨的考量，就是如果要下架民進黨，在侯柯配不能如願、侯又不能單挑賴而勝出的狀況下，要不要接受柯侯配，以及在怎樣的所謂非綠執政大聯盟運作模式下，接受柯侯配？

如果接受柯侯配，在國民黨至少是國會第二大黨的狀態下，國民黨必須要求柯同意，柯侯配勝選後，行政院長及至少半數以上的閣員，要由國民黨指派，這樣才能讓非綠執政聯盟在行政院與立院國民黨團及民眾黨團充分合作下，推行各項新政策。柯曾表示，如果他當選總統，必定由國會最大黨組閣。如果下屆立院生態仍是民進黨為最大黨，柯當總統後由民進黨組閣，則無異於民進黨繼續執政。這樣的柯侯配，對國民黨就跟單獨競選而敗選一樣，沒有實質意義。所以，國民黨必須堅持，柯侯配的條件，是行政院掌控在國民黨手中！

那麼，對柯而言，侯柯配或柯侯配又有何差異呢？

表面上來看，柯侯配當然很風光；但是，除非柯是無可救藥的白皮綠骨，否則，柯若當選總統後，若以民進黨為國會最大黨為理由，讓民進黨組閣，那等於讓民進黨繼續執政。也許柯認為，只要他能當上總統，這也未嘗不可；但問題是，不跟侯整合，單憑己力，柯能勝選嗎？至少，從一再出現的民調數字來看，沒有這種可能性；然而，跟侯整合，國民黨會同意柯侯配勝選後，不由國民黨組閣嗎？

所以，柯如果對政治現實了解夠深，就該知道，柯侯配的必然代價，就是柯當了總統，也在相當程度上，是個虛位總統，因為，民眾黨畢竟只是小黨，柯就算當上總統，國民黨和民進黨也絕不可能讓柯乾綱獨斷任何事情，柯頂多就是過一把當總統的乾癮而已！但民眾對政治現實的運作並不那麼了解，柯當總統後，新政府的所有負面狀況，賬都要算在柯的頭上，這真的是柯要的未來嗎？

如果有想到這一層，對柯而言，在民眾黨畢竟還是小黨的狀態下，不用負太多政治責任、又能藉機逐步壯大民眾黨的較佳選擇，應該是接受侯柯配，先下架民進黨，再爭取成為台灣的較大政黨，而不該妄想一步登天，小孩開大車，給自己製造一堆麻煩。

總之，對柯、侯而言，現在談整合，是不能不談，不談必死；但是，現在談整合，也要想到未來，並以對未來的合理推想，做為現在談整合方向的考量基礎。

（作者為自由撰稿者）

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