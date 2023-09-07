資本額50萬、成立不滿半年，一度停業又復業、從無進出口雞蛋紀錄的超思公司，進口巴西雞蛋，爆發疑似官商勾結一案，越演越烈，越演越精彩，也越瀕臨破案邊緣。

農業部長陳吉仲前天公開超思採購合約，強調超思先代墊付款近7億元，再向中央畜產會請款。然而，細看合約，明明白白寫著：「由乙方（即超思公司）依巴西雞蛋供應之報價文件，分批向甲方（畜產會）請款，甲方先依當下匯率以新台幣支付乙方，由乙方代收轉付方式支付巴西雞蛋供應方。」白紙黑字，和陳吉仲口說內容，大不相同，而陳吉仲所言，更是疑點重重。

其一，超思從未有進出口雞蛋的實績，如何能迅速與巴西雞蛋供應方取得聯繫？農業部是否方便一併公布超思與巴西雞蛋供應方的往來文件？看雙方是以英文還是葡萄牙文聯繫？若非槍手或掮客居中，毫無外貿經驗的超思公司員工，短短兩三個月內能與巴西建立緊密商務關係，外交部與農業部官員豈能不羞愧？

其二，國際貿易實務，買賣雙方可接受的付款方式不外乎電匯、開立信用狀。超思若是單憑賣方報價單便可向台灣官方請款，巴西雞蛋供應方自無不配合的理由。不過，超思憑什麼單據請款，不是巴西方面關心的，能不能收到超思的電匯款或是信譽卓著的銀行開立信用狀，才是重點。因此，本案究竟是農業部護航超思，還是超思先代墊付款，只要查詢相關金流，真相不難大白。

超思如何將貨款支付給巴西？電匯還是信用狀？電匯水單如何記載？匯兌的款項從何而來？對方銀行Switch Code？開立信用狀的是哪家銀行？超思資本額50萬，應無開立信用狀的實力，那麼信用狀是以哪個公司或關係企業的名義開立？關係企業若有實力開立信用狀，為何要另立一家資本額50萬的迷你公司？這當中，可有商場孰悉的「乾股」、「插花」、「代持」、「圍標」等情事？未來，檢調單位不可不查！

此外，除超思外，其他8家專案進口蛋商，呈冠食品、匯麥遠盈、宏圓蛋品、羽禾食品、大統雲農生技、甲統企業、夏暉物流及台農發，昨天也發表共同聲明表示，雞蛋專案進口是各憑本事，不是壟斷生意，請外界勿再抹黑他們發國難財云云。我們絲毫不懷疑多數專案雞蛋進口商確實「都是真心為台灣做事」，我們懷疑的是，其他8家進口蛋商有無可能被有心人士利用、為超思打掩護？

按《政府採購法》第七條第二項規定，包括雞蛋在內的生鮮農漁產品，確實不適用政府採購法，但同法第三條明文規定，「…本法未規定者，適用其他法律之規定。」第六條第一項還明文規範：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」準此，是不是也請農業部一併公布與其他8家的資本額、登記設立時間、主要出資股東及經理人、公司進出口英文名稱，以及農業部與各家的合約內容，以示雞蛋專案進口採購過程中，對各家廠商無差別待遇？

反常，謂之妖！何況，雞蛋供應，關乎國計民生，是可受公評之事。以上所述，若有不實之處，歡迎陳吉仲部長提告。不過，為公平對待辯論及訴訟之兩造，也為執政黨及時止血計，我們也建議陳部長請辭待命。這樣，或有知情正義人士，願意吹哨打黑，甚且挺身而出轉作汙點證人！檢調單位是不是也該介入查弊了。

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