台灣的地方創生工作應該大膽西進，而不是害怕統戰。福建省〈海峽鄉建鄉創獎〉獲獎名單裡有13家台灣建築設計、地方創生團隊，立委王定宇高喊這是中共統戰新戰術，認為福建省委透過獎勵金和經濟支援，建立與台灣農村創生工作者的直接關係，影響台灣基層。

如果獲獎有罪，王定宇應該報警、通知調查局把13個台灣團隊抓起來，不該只是在輿論上狂叫。《兩岸關係條例》、《反滲透法》、《國家安全法》條文裡，都沒有「統戰」兩字，沒定義何謂統戰，遑論規範罪責，這兩字連「不確定法律概念」都算不上，王定宇拿一個定義含糊的字眼做政治指控，彷如封建時期的羅織成罪、政治迫害、擴大牽連。如果認為獲獎是被統戰、有罪，王定宇立法委員請玩真的，請推動立法，定義清楚、寫入條文，不要把統戰兩字當成政治文宣，藉抹紅他人在政治市場區別敵我，擷取政治利益。

王定宇的關切逼得國發會發表聲明，認為「初步研判該活動未涉及中國提供的補助資金」，國發會只能無奈地說，未來凡涉及參與中國統戰活動之團體，都將依據相關規定，重新檢討其獲得獎、補助的資格。參與地方創生的地方文史、文創工作者，接近台灣草根基層。如果這些台灣在地DNA最強的團隊還讓王定宇憂心，那政府乾脆宣布蔡總統兩屆任期的地方創生工作全盤失敗，以致台灣團隊赴陸領個獎就會屈從中共意志。

擔心被統戰、高喊台灣主體性者沒搞清楚，愈交流主體性愈強，如同幼兒認知發展，在與他人的互動中逐漸建構「我」的意識，跨界交流也是。交流不是同化，而是建構甚至強化「他者」與「自我」的區別。

何況台灣主體性總混雜種姓主義、民族主義的迷思，常常先豎立一個敵人，然後高喊團結，遮掩社會矛盾，擁護統治者。同樣是台灣人，台灣的工人與台灣的資本家怎會享有同個主體性？台灣的土地、台灣的硬體，不同階級的解讀也會有意識形態立場的差異。以建築為例，從房東、投資者的角度是房地產（real property），從房客的立場是住宅（housing），這點鬧過房客緋聞的王定宇應該有所理解。台灣主體性不是鐵板一塊，裡面有矛盾與衝突。

有文地方史工作者擔憂獲獎者「吃人的手軟」，國發會已認為此次爭議不涉及資源與金錢。就算有獎金，領獎者赴陸食宿安排又如何？現任、曾任民進黨政務官，來自學界的，參與過兩岸交流者，哪個赴陸時沒吃過中共的飯、坐過中共的車子？同樣，地方創生工作者，赴陸交流者，沒吃過餐宴、接受交通安排、落地招待的請舉手。吃兩口飯就改變一生努力的志向？人的確是經濟產物，會為五斗米折腰，但讓勞動者屈從體制、賣身體與靈魂的是生產關係綁定的勞雇關係，不是一餐一宿。別忘了，八八風災時民進黨執政的縣市也拿中共的捐款。

有台灣NGO團體認為參加中共此類活動，參加團體連單位名稱如何表述都會受限，失去自主性。那請查查來自學界的民進黨政務官，他們的出國報告裡很多連大學全名的「國立」兩字都沒寫，請立委王定宇提報調查局把這些民進黨人抓起來。

國立大學負責行政事務的主管呈報給政府的報告裡隱匿「國立」兩字不應該，但民間團體赴陸，陸方的文件表述不能如我方所願，要不要因此拒絕參加，是抉擇問題，沒有違法，也應稍寬容對待。如同奧運比賽，是否該為了堅持用「中華民國」不用「中華台北」而放棄比賽？民進黨政府沒有堅持國家代表隊必須用「中華民國」，憑什麼反對民間團體赴陸領獎？勇敢的作法是，在對岸框條限制下，台灣參與者仍主動講自己想講的話，傳達理念，能講多少就講多少，多講一分就賺一分。

王定宇、民進黨政府為何如此懦弱膽小？金馬獎搞成自己關起來辦，獎多歸於自己人，樂於當井底之蛙領得爽；現在大陸社造獎項要頒獎給台灣團隊，也不放心讓他們去。怕統戰，為何不統戰回去？國發會應該豪氣地說，赴陸領獎者，國發會補助，鼓勵這些活躍於台灣基層的團隊在與陸方交流時，在餐會間、在私下對話時、在參訪旅程間，多談談自己的想法。王定宇的嘴皮子是取巧自輕，主動出擊才是台灣面對兩岸交流最勇敢的姿態。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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