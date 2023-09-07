我的博士學位是政治學，主攻國際關係，專長是比較外交政策、國際政治經濟，副修是比較政治學，專長是族群政治。由於大學是念農業經濟的，被認為不是政治學科班出身，只能到私立大學的公共行政系濫竽充數；側身族群研究，不少圈外人還以為我是台灣史的學者，特別是政治人物。儘管是落單戶，升了正教授後，難免會參加計畫審查，看遍學術圈不足為外人道的「中國好聲音」。

有些看起來是公開的學術標案，而且也煞有介事公開招標，其實是公關；尤其是金額不到100萬的案子，主管不會管那麼多，更不用說御用機構，每年幫忙消化預算，反正報告不會有人去閱讀。曾經去審查某公家單位的期中報告，慘不忍睹，連基本的描述性資料都弄錯，派來報告的碩士生根本非專業，連找學者掛名的顧問費都省了。我不得已必須指出謬誤，期末報告當然是選我上課時間。

有一回去審幾百萬的計畫，掛名主持的是學者，前來報告的比較像是公關公司的仲介，被問到比較專業的問題就掛在那邊。只不過，這位代表在簡報結束後自信滿滿，說上面說好內定是要給他們的，審查委員面面相覷，主持會議的事務副首長更是頭低低的。我向來不會主動去修理人，卻無法坐視不公平的事情，委婉表示不能這樣旁若無人；終究果真由這個團隊得標，該單位此後不再找我。

另有一次審查計畫，兩邊的實際工作者都是學生輩的，各有所長、不分軒輊。其中一位委員問了一個相當錯愕的問題，「你們原住民懂田野調查嗎？」我聽了差一點昏倒，在簡報後質疑，為何沒有問漢人申請者？最後，會議主持人投下關鍵一票。事過境遷，我問得標團隊進行得怎麼樣了，對方無奈地回答棄標，因為有位缺席的審查委員去公共工程委員會檢舉審查不公，是可忍、孰不可忍。

有一陣子，我擔任某部會的學術審查委員，對於每年千萬以上的學術公關相當不以為然。第1年還可以推說馬英九政府編的預算，到了第2年依然如故，我就無法忍受了，特別是補助那麼多研究計畫，為何相關的學術期刊老是抱怨缺稿，究竟是學生論文不夠好，或指導教授懶得修改為論文投稿？當場被訓誡了一番，後來才發現接案者有徒子徒孫，恍然大悟。從此，我拒絕再去充當土豪的手套。

我已經好久不接計畫，一來怕事，二來不想被笑是靠政治正確。幾年前，某部會要推動某法案，透過人拜託組團隊精進。好不容易找了幾位留學相關國家的學者共襄盛舉，最後卻落選了。雀屏中選的計畫書似曾相見，彷彿是我10多年前研究報告的翻版，明顯對於各國相關法案或最新文獻生疏，儼然把法案規畫當兒戲。承辦人員表達歉意，因為長官內定要交給有政治背景的團隊，還好不當側翼。

究竟政府的標案是公關、回饋、豢養，還是藏富於「民」？主官當然可以決定採用「最有利標」，只不過，必須承擔所有的政治責任，包括指定官方代表及外聘審查委員。話又說回來，難道學者委員的良心竟然是那麼好收買？

（作者為政治學者、自由撰稿人）