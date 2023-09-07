進口雞蛋爭議吵了1星期，農業部長陳吉仲拿出合約釋疑卻曝露更多問題，或許此計就是要打泥巴戰，好淪為各說各話模糊焦點，但檢調抓不到黑市「蛋蟲」，就不能再看好戲，否則一刀兩刃，拖下去恐會危及執政黨總統參選人賴清德選情，檢察總長邢泰釗是時候該出手了。

資本額50萬元的超思公司，卻能進口近9000萬顆雞蛋，國民黨總統參選人侯友宜直指司法應趕快啟動，調查超思背後有無官商勾結，結果檢調文風不動，倒是農業部長陳吉仲反過來提告質疑賴清德競選經費的邱毅，顯然蛋的問題已是選戰焦點。

侯友宜叫不動檢調很正常，當初新北幼兒園餵藥風波，侯呼籲檢方盡速釐清真相，檢方老神在在，任由流言四處飄散，這也是為何侯一再主張當選後要恢復特偵組打貪追弊，能獲得大多數民意認同的原因。

更何況民進黨完全執政，侯對牛彈琴可想而知，但說也奇怪，國內蛋農也噤聲，當初蛋價讓物價跟著漲，如今蛋價跌，物價也回不去，受害最大的是消費者。而農業部和進口蛋商卻振振有詞否認發國難財，小老百姓當初不吃蛋也餓不死，進口商救的是陳吉仲官位的小我，哪來的國家大義。

行政部門有權為自己的政策疏失辯護，因此農業部提出的反駁說法「情有可原」，但在法律層面底線很清楚，即便全球缺蛋情況特殊，在總統沒有頒布緊急命令之下，誰也不能違法開方便之門。

近來面對打詐壓力，檢警調抱怨數位部、NCC做了些什麼？但民眾要問的是，檢調打擊貪腐責無旁貸，面對綠能、進口蛋事件被質疑不當圖利，檢調又做了什麼？可別辦藍不辦綠，又「色盲」了。