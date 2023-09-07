司法院不久前舉行記者會，說明6年來司法改革的重點成效，其中一個重要面向是施行《憲法訴訟法》，促成憲法審查的司法化、法庭化、裁判化，也透過裁判違憲審查，讓人民基本權利的保障更加全面。

憲法法庭1年受理數以千計的案件，由於受理的要件嚴格，九成八以上的案件都不受理；只有不到2%的案件可以獲得受理做成實體裁判。

《憲法訴訟法》第32、61條一再規定，憲法法庭裁定不受理之案件應附理由，這與所有訴訟法規定法庭裁判應附理由的要求並無二致。幾部訴訟法也都規定，裁判不備理由或理由矛盾可以上訴至終審法院。終審法院的裁判當然也該附具理由，否則豈非荒謬的悖論？憲法法庭乃是憲法訴訟的終審，位於司法系統的顛峰位置，其裁判更沒有不給理由的道理。

法律為什麼規定裁判必須附具理由呢？因為這是當事人應該享有的訴訟基本權利，也是訴訟正當程序的一部分。包括大法官在內，法官依法獨立審判，是權力分立的終端環節。法官不是民選的職位，其行使審判權的正當性何在？曰其正當性的來源有二，一在法官提供了當事人權利救濟的時候，即已實現了憲法賦予審判權的意義。二是在法官拒絕受理或拒絕施予救濟的時候，所提供的裁判理由。因為裁判的結論只是行使審判權的結果，裁判的理由才是行使審判權顯現正當性的所在。不附具理由的裁判展現的只是權力，此際，司法獨立恐已與司法獨裁難以分別。

或許是憲法法庭不受理案件的數量頗大，憲法法庭的不受理裁定經常使用固定的格式，能否符合《憲法訴訟法》「應附理由」的要求，久受質疑卻積習不改。例如指稱當事人的主張：「難謂已於客觀上具體指摘有如何牴觸憲法之處。」即為常見使用的格式。然而不受理的裁判只是丟出這樣一句話，只能說是結論，恐難稱為理由。

因為，一個可以適用於任何不受理案件的句子，能說是符合《憲法訴訟法》要求的理由嗎？案件量又大又多，可以是裁判不提供理由的藉口嗎？什麼樣的情形才算是已經做到「客觀上具體指摘」的程度呢？有沒有可以讓當事人理解而足以遵循的「客觀」標準呢？如果可以千篇一律使用類似的話術做為不受理的「理由」，有法律依據嗎？

《憲法訴訟法》上規定憲法法庭不受理案件的情形至少有四種：一是「聲請不合法」；一是聲請「顯無理由」；一是「不具憲法重要性」；一是並非「貫徹聲請人基本權利所必要者」，只用短短的一句制式用語打發當事人，究竟是屬於四種情形的哪一種呢？

如果是聲請不合法，不該說明其不合法之處何在嗎？如果是「顯無理由」，不該說明「顯無理由」與「無理由」的區別標準為何嗎？如果是「不具憲法重要性」，不該說明什麼樣的問題為什麼不具憲法重要性嗎？如果不是「貫徹聲請人基本權利所必要者」，不該說明聲請人的什麼權利為什麼不受憲法保障嗎？用一句制式的語言囫圇吞棗，連不受理的依據也看不出來，這樣的一句話稱做「理由」，是否過於輕率了些？

特別是有大法官提出不同意見書，已然說明認為應該受理的理由為何時，憲法法庭還可以使用一句含糊籠統的制式話語打發當事人嗎？憲法法庭不交代理由，是不是在和自己的司法信用開玩笑呢？當事人自覺身負冤屈，千言萬語吐露心聲、陳述苦情，只能得到不痛不癢的一句制式結論充做理由，會讓當事人服氣還是怨氣橫生呢？

憲法法庭每年做成1、20件的實體裁判，即使都已充分交代理由，能使得當事人服氣，卻可能因為近百倍的不受理案件格式固定，並不真正提供理由而引發大量的民怨，算不算是明察秋毫卻不見輿薪呢？

一個良心的建議，司法改革，請從憲法法庭依法提供敘明法律依據而量身裁衣的不受理理由開始！（作者為東吳大學法研所教授）