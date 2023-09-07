「雞蛋之亂」引發的進口蛋採購疑雲，在農業部召開記者會後更是愈抹愈黑，農業部長陳吉仲的說法不但跟採購合約兜不起來，上節目還不小心說漏嘴有開「本票」，究竟誰在說謊？單純的雞蛋進口要搞到資金「乾坤大挪移」，又是要圖利誰？

農產品生產需要「靠天吃飯」，像是近日颱風豪雨頻仍，加上7月祭祀活動較多，蔬果價格就會上漲，但這樣的波動一般不會持續太久，一來國內有庫存蔬菜可以釋出，二來若菜價太高，農產公司和貿易商也會自行進口趁機「賺一波」。

也因此，「雞蛋之亂」可以亂了兩年，讓北部超市連續兩年春節都「貨架一空」、「無蛋可賣」，確實不尋常。如果不是農業部門政策失能、主事者能力太差，就是「人謀不臧」。

此次負責雞蛋進口的「超思公司」所以被質疑有問題，是因為一般貿易公司大多進口多項產品，但這家公司不但是去年9月才成立的「一人公司」，資本額僅50萬元，今年初還曾停業，直到政府要進口雞蛋才又突然「復活過來」，還一下子就拿下農業部上億元進口蛋採購大單。

更讓人質疑的是採購合約，白紙黑字寫明，進口商只要找到貨源完成報價，就可以向負責委託進口的畜產會請款，等款項交給供貨商之後再把付款證明給畜產會即可，也就是一般所謂的「買空賣空」，貿易商完全不用負擔資金壓力，轉手就能賺到農業部聲稱的「服務手續費」。

儘管合約書寫的清清楚楚，但農業部長陳吉仲在6日的記者會中卻聲稱超思公司是「先墊付貨款」，還說超思實際獲利「僅約」3800萬元，而非外界謠傳的上億。無論如何，今年3月才重新開張的「一人公司」，短短幾個月就獲利3800萬元，絕不是小數目。

陳吉仲所以要強調超思是先墊付貨款，很顯然他也知道，這樣的合約書內容並不符合一般的交易常軌，但合約書是白紙黑字，畜產會若非違反合約，就是陳吉仲說謊。

政府要自證清白其實很簡單，只需把超思從巴西進口雞蛋的報價文件、申報時間，還有代墊款項的證明文件拿出來就可去除外界的質疑，而不是只會批評在野黨「抹黑」、「轉移焦點」。

無論是最近的菜價飆漲，還是這兩年的「雞蛋之亂」，追根究柢就是農業部及前身的農委會近年只忙著政治操作，還充當網軍搞1450，沒有好好運用過去就建立起的「產銷預警」制度，在預估供需可能面臨失衡前，先行進口或預先庫存。

這也就難怪內政部長林右昌日前在工作會報中特別點名，最近菜價波動，要農業部代表回去向部長陳吉仲提醒，請農業部平抑菜價要積極採取作為，不要在颱風過後又變成新議題。陳吉仲主管農業，卻還要內政部長去提醒如何平抑菜價，這樣的農業部長還適任嗎？