「侯侯做代誌」是國民黨總統參選人侯友宜去年九合一大選，高票連任新北市長的競選口頭禪，今年5月侯獲徵召參選總統，「侯侯做代誌」再度掛嘴上，卻被綠營打成草包侯老三。但侯不改好好做事的本色，最近宣布開放陸客、老農津貼、巴氏量表及健保補助等重大政見，蔡政府立即跟進，顯然已學會「侯侯做代誌」的精髓。

綠營刻意形塑侯友宜是警察出身、管管治安當個市長還可以，想選總統欠缺治國理念不適格。但侯最近改守為攻，頻頻提出人民有感的國政政見，蔡政府為了顧票不得不馬上跟進。侯除了戲稱政府兌現他的總統政見，要像論文一樣「註明出處」，更應打蛇隨棍上，凸顯蔡政府執政7年多沒有「侯侯做代誌」，對照出民進黨總統參選人賴清德的國政願景空洞無物。

侯於8月24日提出全面開放陸客來台觀光的政見，1小時後陸委會就跟著宣布自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動，陸籍團客初期規畫來台每天限額2000人次。蔡政府有條件式的開放陸客，對旅遊業實質助益不大，只是礙於侯已射箭，不得不追箭。

8月26日侯友宜提出老農津貼每月不低於8000元的政見，農業部長陳吉仲立即跟進宣布，明年1月老農津貼從每月7550元調整到8000元，還強調侯的政見農業部已經在做了，因《老農津貼暫行條例》就規定每4年按物價調整一次。陳吉仲的急於說明，印證侯政見切中要害。

侯友宜最叫人眼睛為之一亮的政見，是8月29日提出80歲以上長者取消巴氏量表才能聘請外籍看護的政策。政見一拋出就打中民心，網路瘋傳按讚，行政院長陳建仁立即跟進指示衛福部與勞動部，檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，講了一堆改善措施，說穿了就是「拿香跟拜」。

9月5日侯友宜再拋出65歲以上及55歲以上原住民，排富全額補助健保的政見。綠營立即帶風向批評會增加年輕人的負擔，事實上長者健保費很多都是子女在付，侯的政見是幫年輕人減輕負擔，因此陳建仁酸溜溜地說，6都及部分縣市已實施65歲以上老人健保補助，這不是首創。

其實侯的政見是否首創不重要，重點是《財政收支劃分法》不公，導致健保一國兩制，侯政見照顧長者「一個都不能少」，蔡政府執政7年多為何做不到？這也是賴清德日前發表「國家希望工程」，高談國政願景卻只剩輕飄飄的口號，因為針對政策說重了，等同諷刺蔡英文執政無方。

侯友宜預定9月14日訪美，這將是他繼訪日提出「三安」承諾後，進一步針對兩岸、國防、外交提出重大政策的好時機。兩岸政策是國民黨強項，侯不只要逼蔡政府繼續拿香跟拜，更要讓賴清德左右為難跟不上，才能凸顯侯已做好國家領導人的準備，一舉拉高民調！

（作者為大學教師）