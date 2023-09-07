超思公司進口巴西蛋謎團越滾越大，農業部長陳吉仲親上火線說明，卻是越描越黑。不僅公布的合約讓大家傻眼，上節目被問到超思進口經驗時更是左閃右躲，最後竟以另有行程為由落跑。儘管在野黨立委到監察院告發陳吉仲圖利，同時亦有議員到法院提告陳圖利與貪汙，不過這波蛋蛋危機能否壓垮陳吉仲，民眾恐怕早已心裡有數。

超思以其50萬元的離譜資本額與背景取得此政府巨量的專案採購合約，各界討論已多，當事人雖有澄清，但疑點卻越來越多。

首先在採購金額方面，合約共分三部分。其中「採購貨款」及「各項報關作業」兩部分，只要拿到巴西雞蛋供應商與委託報關商的報價單，中央畜產會就可以先把錢給超思，讓其轉付給巴西蛋商與報關行。超思再以付款證明提送畜產會。而「進口報關作業」部分，則必須由超思先付款，再向畜產會請款。因此在合約中，不是所有的費用都由超思先行墊款，畜產會對於不同項目訂有不同付款方式。不過，占採購金額大宗的前兩項等於開給廠商「買空賣空」，做幾乎無本且無風險生意的機會之窗。

農委會與畜產會的最新解釋卻是所有費用都是超思先行墊付，待驗收無誤後才付款。若果真如此，那合約何須將採購款項區分三類，而各有不同的付款方式？最新的解釋只有兩種可能：一是超思「違約」墊付採購款，二是農委會與畜產會說謊。要確認誰在說謊一點都不難，查一下畜產會的匯款及超思付款給蛋商的日期就非常清楚。絕對比開一些語焉不詳的記者會更快速省時。

其次，根據超思的聲明，3月國貿局與農業部舉辦公開說明會，找了約48家有「進口」雞蛋的貿易商及有規模的蛋商一起找蛋。最後有權議約的廠商設定4個資格條件，其中第1條是「有出口日本或新加坡等國經驗的出口商」。奇怪的是，今天政府要找廠商幫忙「進口」，但卻設下有「出口」經驗的資格限制。

另外，農委會原本開放澳洲、美國、日本，之後又陸續開放共10個國家進口，但卻又設下日本與新加坡等國出口經驗的資格限制，為何如此限定不得而知，後來最大宗的採購卻是從遙遠的巴西進口。如果真有緊急採購需要，議約廠商的資格為何不開寬一點？上面這些層層的資格限制，實在很難讓人沒有量身打造的聯想。

第三，買東西限時卻不限量，同樣詭異。合約中竟沒有寫採購的最低基本數量，卻只規定必須3月底前完成。說好聽點是為了彈性調度，但這等於是開了空白支票，反正你盡量買，政府幫你埋單。

生鮮農漁產品本來就不適用政府採購法，時效與限制少了許多。這項專案政府要先出本，擔風險，卻讓廠商大賺服務費，為何不自己採購就好？難道是因為容易推卸責任？還是擔心貪汙罪的刑責較重？或是一開始就別有用心？

陳吉仲再度被蛋「擊中」，但是這次能否擊倒，恐怕沒那麼容易。各界的質疑與陳部長的神回應讓他自己「下不了台」，但在高層關愛、民進黨護衛與監察院的護航下，狀況連連的陳吉仲依舊「下不了台」！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）