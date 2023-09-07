香港商人向心夫婦於2019年總統選戰炙熱之際，被民進黨政府構陷共諜罪，檢察官兩度裁決不起訴，乃另編洗錢案，硬是限制他們出境，至今被冤枉扣留了4年，只為圓一個選舉的漫天大謊。如今洗錢案二審無罪確定，竟然繼續限制兩人出境，這樣利用國安名義胡亂壓制人權，簡直已到迫害無辜的地步。

羅織共諜罪 操作反中

為了騙選票，民進黨政府4年前炮製了一個騙子王立強自稱共碟，他自說自話的案情荒誕無稽，但民進黨政府如獲至寶，敲鑼打鼓偵辦，指稱中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦為其上線，依涉犯《國安法》偵辦，檢方以查無犯罪事實，確定處分不起訴。夫婦倆另被控洗錢，台灣高等法院以檢察官舉證不足等理由，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。向心夫婦已滯台近1400天，依《刑事妥速審判法》規定，除非判決有適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例，否則檢方不得上訴，但因高檢表示將等收到判決書後再研議是否上訴，高等法院以為了確保日後審理、執行順利理由，再裁定向心夫婦繼續限制出境、出海8個月，致使他們離台時日遙遙無期。

2019年11月底，大陸籍男子王立強向澳洲媒體聲稱協助中共干預台灣選舉，並指控中國創新投資公司吸收他當間諜；檢調單位掌握中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻在台，立即以「行政調查」名義攔下準備搭機出境的兩人展開調查。澳洲法庭後來對王立強間諜身分表示懷疑而拒絕其申請政治庇護，被留置台灣的向心夫婦則被控違反《國安法》發展組織罪；台北地檢署調查後，對違反《國安法》部分處分不起訴，但另依洗錢罪嫌起訴向心夫婦。高院認為難以認定向心明知資金為犯罪所得卻仍配合售股或假交易，又駁回檢方上訴，維持向心夫婦無罪判決。由此可見，向心被指控的兩案都是基於政治動機而為的羅織，起訴目的是為選舉造勢。

民進黨黨外時代迭遭司法迫害，當時國民黨掌控司法大權，炮製了一些莫須有的罪名，將黨外人士關進大牢。民進黨全面執政之後有樣學樣，牢牢掌控司法權，檢察官對綠營與非綠人士採差別待遇，動輒起訴民進黨嫌惡的對象，法院判決與憲法法庭釋憲多朝有利於民進黨的方向審判。以前黨外人士和民進黨常指責「法院是國民黨開的」，現在所謂「法院是民進黨開的」之說歷歷可辨，早已深入人心。

無罪仍境管 司法迫害

這個冤案爆發於2020年台灣總統大選之前，由當時奮力操作「抗中保台」的民進黨自導自演，大肆炒作，意圖對選舉產生影響，向心夫婦無端受害，纏訟4年至今不得返港，活活被民進黨政府政治迫害4年。

王立強共諜案最初是由澳洲的親右翼媒體報導，後續王立強就被澳洲檢方羈押，他自述的案情荒誕無稽，但蔡英文政府見獵心喜，認為對選舉有利就大肆操作。向心夫婦陳述檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。龔青也在最後陳述時表示，她當了30多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情，希望能早日結束司法鬧劇。但是，鬧劇一再歹戲拖棚，至今不肯停演。

當時綠營政治人物拿王立強的專訪內容大作文章，正忙著競選連任的蔡英文總統親上火線點評，說這起事件攸關國安，稱調查、執法單位已經在做必要的調查。總統府也回應稱，政府部門高度重視本案，指中國干涉、介入台灣選舉不是新聞。民進黨借題發揮，目的就是要影響民意，以利於蔡英文勝選，操作確實成功，騙取選票得逞，但傷害的是向心夫婦權益以及台灣司法的公信力。如果不是案情太過荒謬，事證闕如，法院何以判其無罪？

經過這個荒唐無稽的司法迫害案例，受傷最大的還是台灣的民主與司法，檢調服從政治的事實活生生展現在世人眼前。這樣蠻橫的政權，已到了為選舉而為所欲為的地步，民眾還要繼續忍受嗎？