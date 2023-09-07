新大陸的崛起

文化構築了我們認知的世界，經濟位階與地區發展亦影響文化流向。早期台灣堪稱亞洲四小龍，經濟與城市建設發展迅速，使我們成為值得驕傲的榜樣。在兩岸年輕人成長的軌跡中，九零年代台灣演藝圈向世界各國輸出許多好歌好劇，讓台灣明星成為炙手可熱的當紅炸子雞。

千禧年更被稱為「神仙打架的世代」，此時期人才輩出，一票歌手和綜藝節目都在兩岸三地創下超高影響力，並建構了共同回憶。有賴於千禧年間的文化輸出，溫柔婉約的台灣腔，深刻烙印在大陸同胞的腦海中。

隨著大陸經濟崛起，《步步驚心》、《甄嬛傳》、《延禧攻略》等多部古裝劇在台熱播，群眾視線逐漸轉移到內地。因為有雄厚資本的支撐，更多高品質作品橫空出世，台灣藝人們也紛紛轉戰大陸市場，潮流的蹺蹺板漸漸傾向大陸。

舉例來說，在兩岸青年文化月開幕晚會上演唱主題曲《青春的海》的歌手董又霖就是台灣人，他與合唱的大陸歌手段奧娟分別來自筆者所關注的大陸綜藝選秀《偶像練習生》與《創造101》。如今兩人在別具兩岸交流意義的舞台上合唱，讓副歌中「同心的圓，同行的節拍，同一片天空，那一輪明月，照亮我們青春的海」之歌詞更加生動。兩岸同心同行，相隔海峽卻共享彼此的文化和記憶。

同根同源從食起

將近十年後再次踏上大陸，感受到飲食文化連結起同根同源的親切。從蘇州美食作為本趟旅程迄點，俗話說「上有天堂，下有蘇杭」。除了許多著名古鎮外，美食更是如數家珍，宛如來到《食神》、《飲食男女》、《舌尖上的中國》拍攝現場。經過東關街上被熱氣騰騰的蒸籠吸引，花了五元人民幣品嚐桂花米糕，黏糯不沾牙的米糕帶著桂花香氣，內層夾雜芝麻粒與桂花碎，看似樸實無華的小點心卻蘊藏著十足的功底。

蘇州的另外一個記憶點是「小龍蝦」。近幾年這種食品頻繁在大陸綜藝與美食博主頻道上出現，每次看到都令人垂涎三尺，這次終於能親自嘗試小龍蝦的魅力。凡走過必留下痕跡，三天下來每餐的盤子上都留有小龍蝦的足跡，從最初的稚嫩到訓練有素的剝蝦技巧，展現了我們台灣青年的聰慧靈巧。某晚與大陸官員聊天時談到終於吃到夢寐以求的小龍蝦，對方介紹小龍蝦起源自江蘇省盱眙縣，屬於一種強勢生物，生長迅速，在人們開發食用這道料理後，才開始人工養殖。

另外，雖然號稱包子女神的我在台灣已嘗遍各式包子，但揚州五丁包仍堪稱一絕，可謂我這二十五年人生中排名前三美味的包子。起初是在下榻飯店的早餐上品了三丁包後驚為天人，隔天又在揚州早茶中來了個五丁包，前者三丁係指筍丁、豬肉丁、雞丁；五丁則增加了海參、蝦仁。包子外皮韌性彈牙，內餡層次交疊，雞豬肉交合肥而不膩的香氣，與海鮮的鮮襯托筍子的甜，刺激味蕾的滿足。然而糯米燒賣打破對燒賣的既定印象，我驚訝內餡竟是甜糯米而不是豬肉時卻被當地人反問「燒賣不都包米的嗎？包肉的是包子！」。當下體悟到了平凡生活中有趣的文化差異。從嘗試、體驗、了解到愛上，相信在飲食文化的多元交流可以更深化兩岸認同。

兩岸同胞心交流

以前台劇中可愛的台灣口音溫柔了大陸同胞的心，現在隨著陸劇的反向襲捲，字正腔圓的大陸口音正縈繞於我們的生活中。在彼此文化交融影響下，喚起兩岸青年更多共通的交流話題。多年後再次踏上大陸，一下飛機聽到當地人接地氣的方言頓感熟悉興奮。近幾年陸綜爆紅，也藉由影視傳輸貼近大陸的語言、飲食、流行等文化。

來自蘇州大學的志願者小彭同學來接機，從追劇話題開始，彼此有了些共通經驗，也在不經意中發現彼此文化異同之處。例如當我們討論打車時，因為沒有當地手機號所以無法叫車，問了是否有通用的Uber，志願者卻一臉狐疑，後來才得知大陸沒有使用Uber的習慣。

在這幾天的交流下，我們更認識彼此。有次，幽默逗趣的遊覽車司機開玩笑地說：「我們可沒有吃不起茶葉蛋」，頓時笑鬧成一片。雖然只是一段玩笑，但這讓我反思，台灣網友嘲笑大陸人「吃不起茶葉蛋」、大陸網友嘲笑台灣人是「井底之蛙」，這些流於網路的負面言論分歧彼此，然而現實中卻能拿來幽默調侃，讓我今後對於網路上的謾罵也更能放寬心境處之。

潛力新大陸

在一次的餐敘上，大家依序介紹所來自的學校或工作單位，當我說到我是社工時，陸方官員愣了一下，我想對方可能是不太了解社工與志工的差別，便補充道：「這是一項職業」。然而對方竟反問：「那薪水是生活補貼嗎？」。由此可知社會工作在大陸並非眾人皆知，甚至政府官員亦對此不了解。我們學校有不少的博班學長姐來自大陸，大多在內地從事社會工作或社會學專業且已有當講師經歷，再來台灣進修相關學位，大陸在社會工作的高等教育亦在近幾年快速擴張。

越是不瞭解，越有發展機會。席間感受到大陸充滿年輕人投入與發展的機會，惠台政策激勵下，在學習、就業、創業與生活提供相應的措施。在蘇州的文化月活動中，感受陸方滿滿的誠意，且相遇的每一個人都充滿善意。大陸在各方快速發展，有著許多機會，期待兩岸朝向共好的方向前行，前瞻思考正是我們當前要面對且發生的現實。

後記

作為外省三代，祖籍是山東臨沂，從小聽著爺爺濃濃鄉音講述人生故事，長大後體會爺爺的思鄉之情，如今帶著這些回憶再次踏上國土，回家的感覺很好。

離開蘇州的最後一晚參與文匯市集，一首《小蘋果》讓大家不分你我勁歌熱舞的沉浸於歡快的氣氛之中。我們同根同源，期待未來兩岸走向和平。在這次的交流體驗後，原來訴及兩岸議題不再只有政治，更是充滿人與人之間的溫度。作為一名台灣青年，我期待藉由分享這些大陸經驗，可以見證兩岸和平的可能性，更期許自己能為兩岸同胞做出貢獻。

（李怡蓁 / 嘉義縣社會局社工師、東海大學社工研究所碩士）