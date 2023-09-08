《商業周刊》臉書粉專披露目前有意角逐2024總統大選4位參選人政見，針對國民黨參選人侯友宜的能源科技產業欄位秀出「……」刻意隱匿，由於其他包含民進黨賴清德、民眾黨柯文哲以及獨立參選郭台銘都正反並述，引發侯友宜競選辦公室對此表達憤怒遺憾，但《商周》卻對此爭議事件不回應，不僅沒收了被報導者的「媒體近用權」，也被消失了「新聞回覆權」，重傷其專業形象。

美國學者貝倫將「媒體近用權」分為「接近權」和「使用權」來做解釋，「新聞回覆權」歸屬在「接近權」內，指被報導者有賦予「答辯」與要求「更正」之權，一旦遭受違反事實的偏頗報導，便能主張要求更正相關內容的「新聞回覆權」（The right of reply）。當侯友宜參選2024總統的「人設形象」遭到戲謔，在政策面向的公信力也被揶揄，顯然利用傳播媒體遂行譁眾取寵，即便侯辦公開要求道歉，《商業周刊》卻充耳不聞且沒收了「新聞回覆權」。

守門人的媒體霸凌

侯辦對此要求小編應盡速澄清並且道歉，《商業周刊》粉專卻是回應「小編沒被開除」，小編自行搜索資料作為新聞報導，文章發布前也無聯繫還望文生義，刻意忽略立場談話還加上自嘲對白；《商業周刊》明顯針對侯友宜政見在新聞專業報導的「完整性」上刻意獨漏，雖然表示不足之處會虛心聆聽，但卻沒有履行其「新聞回覆權」作為，迫使被報導者慘遭透過主觀意識選擇新聞的守門人公開霸凌。

《商業周刊》此時不該只是針對侯友宜的政見隱匿作為考量，而必須以大眾媒體教育功能遭受報導「惡意扭曲」面向反思，侯友宜身為志願性的公眾人物同時也是被報導者，亦能主張「媒體近用權」做為澄清，並且要求新聞內容立即更正、回應甚至撤除報導；小編理應親自訪談各大陣營的智庫學者介紹國政白皮書，怎會透過網路搜尋作成結果？《商業周刊》2023還被權威機構牛津大學路透新聞學院，評選為台灣信任度第一名，以此嚴格標準對照侯友宜政見事前查證疏漏，無論小編有意或無心都已重傷其公信力，也讓媒體霸凌凌駕新聞專業。

新聞室的上級授意

《商業周刊》身為財經專業雜誌卻讓小編製作哏圖公開出包引發關注，摃上國民黨總統參選人侯友宜，引發侯辦發出聲明要求道歉，造成藍營上下與支持群眾留言宣洩集體炎上，站在新聞產製的權力位階恐怕充斥新聞室的社會化；《商業周刊》針對2024總統參選人的科技政策進行分析比對，而以非政治類的財經雜誌竟能如此下標、出稿、報導甚至拒絕回應，小編不僅接獲上級授意也代表了媒體立場。

傳播媒體挾其第四權基於監督政府而非迎合當局，具備信譽的專業機構更不會服膺政治立場以達商業利益，但是隨著台灣「政媒兩棲」現象行之有年，「御用媒體」早在普羅大眾內心根深柢固，也開闢了以公共領域抨擊理念不同的對立政敵；《商業周刊》若是「揣摩上意」做此報導，事後千推萬阻不以「新聞回覆權」作為解方，恐讓專業媒體淪為政黨惡鬥下的黑函工具。

競選政見的超然報導

台灣作秀政治與大眾化消費市場的合謀現象向來引人詬病，參選人挾其立場對立取代政見提出，導致傳播媒體形成各種光怪陸離的攻防對壘，同時在新興媒體與消費邏輯的發言管道上成為一種負面文化，侯友宜在面對大選之前鋪天蓋地的「負面宣傳」必須建立自己在政見上的誠信體系；例如提出老農津貼、癌症基金、80歲以上廢巴氏量表等政策皆獲得極大迴響，就能達到堅壁清野的防守攻勢並自行澄清。

競選政見在於監督政府並建立參選人的治國願景，其他政黨若要為民喉舌理應端出政策牛肉，新聞報導必須真實反映人民的需求資源，不該只是滿足小編個人想像凌駕公共議題；就以目前2024總統大選檯面人物的盛況空前，必須跳脫政黨民調間的「人數優勢」，聚焦公共政策直接回應選舉攻防，而非跟著拒絕行使「新聞回覆權」的特定媒體「夾敘夾議」來大作文章。

以美國總統大選的「媒體素養」為例，總統提名向來都有新聞禮讓風氣，即便在國會形同水火的民主與共和兩黨，候選人公告之後會在曝光度上彼此揖讓而升，身為背負第四權的新聞媒體，更不可能在競選政見上自由心證。反觀，台灣總統大選至今淪為樂隊花車，在「眾人幫襯」與「媒體炒作」下彼此仇視，甚至再度引入「媒體媒材」作為攻防焦點，憤而祭出「小編戰法」的社群助攻，拒絕針對涉及公眾利益的選舉新聞在偏頗報導上公開回覆被報導者。

以台灣政治黑函促成「媒體議題」的操作型態已司空見慣，過去文宣、走路工、非常光碟皆能引起極大衝擊，如今隨著政媒兩棲現象加劇，已經超越「一般黑函」的光暈影響。新聞專業的目的在於超然正義，不該淪為帶有報導傷人的主觀意識，《商業周刊》在臉書粉專貼出各陣營總統參選人的科技政見與相關談話，獨用國民黨總統參選人侯友宜的圖片是「……」且小編補上「我們努力了」，顯然濫用新聞媒體的第四權將政治新聞娛樂化。

「商周傷侯」報導炎上了「新聞回覆權」，流於一種娛樂政治的譁眾取寵，放任小編守門人遂行媒體霸凌，迫使新聞室粉專框架淺碟文本；侯友宜的競選政見遭到望文生義，反映新聞自由下的「資訊平權」厚此薄彼，迫使公共領域的「審議民主」道聽塗說，無疑褻瀆了閱讀大眾的「媒體素養」。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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