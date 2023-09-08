●在台灣，環島騎行甚是流行

在台灣，環島騎行甚是流行。一直想著什麼時候有個機會我也騎一下，所以在遊玩台東時，我就來一場說騎就騎的旅程了。

早上，和同伴在市區出發，我們計劃一直騎到伯朗大道然後回來的，結果同伴騎到初鹿牧場後覺得太辛苦所以放棄了，我就開始我一個人的偉大征程。

首先，我的裝備是這樣的，女式單車！裙子！沒錯，一路上回頭率百分百！

就這樣，在太陽公公的溫暖撫（shai）摸（si），還有微風拂面（一直吹我後退）下，我就這樣氣勢磅礡地出發，天曉得我哪來的勇氣（wang chi yao）。在卑南看到路兩旁都種滿釋迦，第一次見到長在樹上的釋迦呢！趕緊跳下車去拍一個。

●台東的釋迦是全台最出名

台東的釋迦是全台最出名的，而且也用釋迦加工成各種食品，可以好好嘗一下。

再一路騎行，就是初鹿牧場，我沒有騎進去，繼續往前，從一座山上一路下坡，超刺激的，全程也唯一一段騎下坡路騎得那麼爽快的。一路滑到底就是鹿野了，剛好碰到幾個環島騎行的男生，就叫幫忙拍一張照片，全程僅有的一張照片，一定要好好保留。。。

拍完後，他們還給我打氣，慢慢騎噢！加油！然後一溜煙騎跑不見人了。繼續騎，都是些鳥不生蛋的地方。

一般在這些路上經過的都是小車，也有摩托車，自行車的話，都是那些專業騎行的，只有我！刷新了我的回頭率！

騎到鹿野高台也沒想騎進去看了，一路北上，那時已經是中午一點左右，從早上八點出發，已騎四五個小時了，一路騎一路在思考人生。

一路騎一路在思考人生。（網路圖片）

●一路想著放棄

真的想放棄好嗎！一個女生，騎著一部破單車，在荒無人煙的馬路上，我都可以感覺過往的人想問：菇涼！你有什麼想不開嗎？而且，中午在7-11上洗手間的時候，非常驚喜地發現：例假來了！哈哈哈哈哈！請給我一個中五百萬神情的特寫鏡頭！

繼續騎到關山，看到有個汽車站，我想，要不要在這裡搭車回去算了，車子托運回去，然後我看看地圖，咦？好像很快到伯朗了耶，那就繼續騎吧！所以又出發，騎呀騎，騎呀騎！為什麼還不到？我翻過了大山，我爬過了大橋，鳥也沒見一個，哎，算了，慢慢騎吧！不管了，騎到就騎到，騎不到就去池上搭車回去好了。

突然地！看見了一塊牌子。驚喜來得太突然，我已經沒一絲絲激動了，騎進去看了看。

看見金城武樹的指路牌。（作者提供）

其實根本沒什麼好嗎！只是因為金城武在這棵樹下拍了個廣告，就莫名躥紅的樹，作為一個不追星的我，停留不到五分鐘就騎跑了。不過一望無際的稻田還是挺好看的，讓我想起了，不好意思，不是《稻香》，是每年秋收了，家裡去買別人的稻穀然後去碾成米，吃起來都是滿滿的香味。嗚嗚！要是老爸老媽知道我騎行半天看稻田，內心一定是！！！

看完稻田就往池上市區裡去了，那時已是下午三點多，考慮到時間和體力，所以就去火車站買票把自己和車托運回市區。

六點的班車，外面已完全天黑，不是節假日的火車，一個人霸了一節車廂。

一個人霸了一節車廂。（作者提供）

●偉大征程圓滿結束

至此，我偉大的征程已圓滿結束，沿著台9線從台東市區到池上的花東縱谷公路，全程約60公里。從早上八點左右出發，下午四點左右到車站，沒出市區前還去看看了原住民文化創意產業部落、鐵道藝術村、卑南文化公園，那時還是精力旺盛時期，看到啥都停下來瞧瞧，越到後面，連照片都懶得拍了，愛看不看，而且都是公路，根本不想拍好嗎！

在路上的時候，幾次都想一巴掌拍死自己了，幹嘛要騎行，騎行也沒關係，幹嘛不提前準備褲子，不去租一部好的單車。真的是一路都在懷疑人生。但是，當真正騎完時，心裡居然是有點小小的遺憾，天啊！怎麼這麼快就到了？

騎行，尤其是一個人的時候，真的很考驗意志力，體力不用說，如果真的要環島騎行的朋友，平時就應該好好鍛煉身體，自己平日裡雖然沒有做力量訓練，但一些有氧運動還是有的，所以半天的騎行自己也還是吃得消。

第二點是，如果真的計劃騎行的話，最好，至少有一個同伴一起騎行，相互加油打氣，一個人真的很考驗，能一個人騎行的，都是狠角色啊！一定不要惹！

第三，一路騎行經過村莊，也就是比較繁華一點的地方時，要吃要喝一定要抓緊機會，因為下一個村莊，或許要很久才能到達，台灣的便利店服務的範圍比大陸會多一些，找到7-11或全家這些，基本上可以解決吃喝拉撒問題了。

第四，如果體力吃不消，千萬不要硬撐，特別是打算環島騎行的朋友，有些路段可以考慮把車托運的，畢竟身體才是革命的本錢啊！

最後，騎完時，其實一路真的沒看什麼景點，只是藉著這樣一個機會，看看自己能不能堅持，幸好自己還是挺過來了，內心給自己一百個讚！以後有機會可以考慮一下專業的騎行。

最後，有深感想嗎？這個必須有好嗎！裝逼有風險！裝前需謹慎！下次有朋友要裝時，記得叫上我！

（高士娣）

（本文來源：【兩岸青年】公眾號）