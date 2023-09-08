民進黨政府因爲英國國會稱台灣是獨立國家、國號叫中華民國而喜不自勝；蔡英文訪問史瓦帝尼，史瓦帝尼稱「台灣共和國」總統，民進黨政府暗爽稱只是細節。

民進黨的側翼基進黨說，中華民國抗戰勝利是台灣戰敗，這些都是民進黨的台獨進程表，先把中華民國台獨化，再把中華民國與台灣對立化，最後取消中華民國的國號，改用台灣共和國的國號，內外交互運用逐步完成台獨，這個台獨進程表顯然無法稱心如意。

第一，套用台獨和民進黨的邏輯，中國是主權獨立且歷史悠久的國家，以前的國號叫中華民國，現在的國號叫中華人民共和國。

第二，中國的國號叫中華民國時遭到日本侵略最後抗戰勝利，台灣當時是日本殖民地，台灣人當台籍日本兵侵略中國，中國遭受慘重的傷害。日本兵和台籍日本兵戰敗後，中國未追究侵略的戰爭罪行，現在台籍日本兵的後代要來奪取中國戰勝後所取得的台灣領土，並且建立台灣共和國，中國會不會容忍？

第三，1923年的中華民國時代，國共兩黨當時都是在野黨，第一次合作創辦黃埔軍校，以武力奪取中國政權。1927年蔣介石以「清黨」爲名對共產黨展開大屠殺，國共爆發第一次內戰，共產黨兵敗幾乎瓦解；1937年日本侵略中國，國共兩黨第二次合作抗戰於1945年贏得抗戰勝利；1946年國共爆發第二次內戰，蔣介石於1949年兵敗，率領國民黨政府撤退至台灣繼續沿用中華民國的國號，並且成爲美國保護的勢力範圍，共產黨則替中國另取國號叫中華人民共和國。現在問題來了，中華民國是中國的國號？還是台灣的國號？

第四，更關鍵的事實是，英國國會稱台灣已是獨立的國家，「只是缺乏廣泛的國際承認」。爲什麼沒有「廣泛的國際承認」？因爲英國國會所稱「台灣有界定的領土」出了問題。

法律上和事實上，「台灣都沒有界定的領土」，台灣媒體不熟悉國際法翻譯不到位，應該翻譯成「台灣沒有確定的領土」，有爭議的領土就不是確定的領土。

台灣和澎湖依據波茨坦公告，於1945年8月15日起已完全隸屬於中國主權的領土，金門和馬祖更跟台灣毫無關係，東沙島和太平島就更不用說，台灣想作爲一個獨立的國家，幾乎沒有半寸確定的領土，所以英國國會只敢講台灣已是獨立的國家，但不敢講已是主權國家。

這個情況，跟蘇格蘭只是一步之差。在英國的法律上，蘇格蘭已是一個國家country，但不是獨立國家independent state，更不是主權國家sovereign state。

其實以蘇格蘭為例，台灣只是中國主權領土下擁有完整內政自治權的國家autonomous country，不是獨立國家independent state，更不是主權國家sovereign state。

第五，更大的問題是，中國在中華人民共和國政府治理下國力和軍力都快速成長，不管美國和台灣怎麼一路唱衰，中國的實力在西太平洋已經可以碾壓美國和台灣，不論誰在中國當政，都得面對統一台灣的問題；美國想繼續視台灣為勢力範圍，越來越渺不可及。

美國可以放棄勢力範圍的台灣，中國沒有任何當政者能放棄台灣，接下來就看台獨份子怎麼使用布雷車了，而不是玩弄一些「概念互換」，自娛娛人毫無意義。

（作者為前立委）

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