連日來各界質疑資本額50萬的超思公司「超級匪夷所思」，竟有採購巴西8800萬顆雞蛋的本事，農業部長陳吉仲護航超思好話說盡、大家不信，終於拿出中央畜產會與超思的合約澄清，並提告徐巧芯、邱毅。沒想到陳吉仲台上講的採購金流和採購合約的金流兜不攏，鬧了個大笑話。

陳吉仲愚蠢的提告應該是學NCC主委陳耀祥的，做錯事還執迷不悟，意圖「以訟止謗」，結果政府反常編列超高的律師費用，卻還是官司纏身。但是官員花錢請律師打官司，用的是納稅人的民脂民膏，誰能容忍陳耀祥12連敗？陳吉仲自打臉的採購金流版本不一，竟還想提告，根本糊塗蛋加蠢蛋！

台灣發生蛋荒持續好一段時間，有經驗的貿易進口蛋商又不是只有一家超思，為何這次專案進口雞蛋突然冒出來？超思公司去年9月成立、2月停業又於3月2日復業，旋即拿到3月1日生效的中央畜產會6億大合約，一家新成立的小公司想做不做、愛做不做，又想歇業的公司卻接到從天上掉下來的大禮包，奇情轉折，真令台灣人民大開眼界。

看了超思公司負責人秦語喬7點聲明，只能說沒有政商關係的小公司，也沒有所謂過世老公30年前的過命交情，那麼官員敢繞過《政府採購法》獨厚超思，的的確確是「超級匪夷所思」。民進黨辯說「獨厚超思」太超過，畢竟還有9家蛋商發出聯合聲明相挺，不過這9家蛋商資本額少則千萬，多則上億、十億也有，卻遠遠不及一家資本額50萬的超思拿走6成訂單，這麼厚、這麼厚，說是獨厚也並不為過吧。

陳吉仲糊塗蛋事先放一邊，蠢蛋提告的事可能勝算渺茫，但花納稅人的錢不心疼，就跟壞壞的陳耀祥有樣學樣，明年520大限一到，官位不保，疲於奔命跑法院。現在檢調是不是該好好查一查，中央畜產會的採購合約，怎麼會跟大部長陳吉仲認知的情況不一樣？新潮流系黨官、前農委會主委、現任中央畜產會董事長林聰賢，蓋章的人是你，怎麼不是你出來面對？

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