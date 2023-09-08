蔡英文總統結束了4天的史瓦帝尼訪問行程，簽署數項合作案，行禮如儀地重申邦誼永固，對照日益陷於窮途末路的外交現實，此行實在談不上達成什麼重大成果，也擋不住台灣國際處境江河日下的頹勢。

外交成績 日薄西山

史瓦帝尼從1968年獨立建國就與中華民國建交，雖然民進黨政府對「中華民國」這個國號始終閃閃躲躲，近年來「中華民國」更在國慶主視覺圖像裡「消失」，但這個非洲南部的小王國，長達55年來一直對「中華民國」給予外交承認，也多次在我國請託並提供多種援助下，替我國在國際組織中發聲，不曾在兩岸間倒來倒去，說起來頗為難能可貴。

但我國國際處境之險惡，已經到了即使再努力維持現有的邦交國，也無法逆轉日薄西山的地步。中華民國目前只有13個邦交國，中美洲有瓜地馬拉和貝里斯，加勒比海有海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁4國，太平洋則有馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯，南美洲、非洲、歐洲各有1個邦交國，分別是巴拉圭、史瓦帝尼和梵蒂岡，這裡面沒有任何一個是國際間的重要國家。唯一的歐洲國家梵蒂岡，是個一心想和中國建交的教會組織，1971年中華民國退出聯合國後，教廷就不再派大使駐台，實質上把兩國關係降級。

綜觀13個邦交國裡，有6個人口不到10萬，比台北一個行政區還不如，全部的GDP加總起來大約是1642億，是台灣的2成多。看看如此的邦交陣容，如果還沒有危機感，那就真是沒救了。

馬英九把政權交到蔡英文手上時，我國還有22個邦交國，但由於民進黨政府拋棄九二共識，兩岸關係陷入急凍，外交休兵成為過去式，7年來接連斷了9個邦交國，而且這個無限下墜還看不到底在哪裡。過去中美洲是我國的外交重鎮，從瓜地馬拉到巴拿馬一路都是和我國有幾十年的邦誼。但由於中國大陸經濟強勢崛起，手上的政經基建援助籌碼遠遠優於台灣，中美洲的邦交國也一個接一個琵琶別抱。

前不久中美洲議會通過決議，撤銷中華民國立法院的永久觀察員席位，轉由中國人民代表大會取代。我國在中美洲議會裡僅存的邦交國瓜地馬拉，並沒有參與投票，態度相當曖昧。瓜地馬拉在我國現有的13個邦交國裡，論人口和GDP都算是最大的，新當選的總統阿雷瓦洛過去相當親中，兩國的邦交到底能維持多久，不得不令人憂心。

中華民國 用完即丟

無論民進黨政府再怎麼努力大內宣，都沒辦法扭轉冷酷的國際政治現實。現實是：我國在國際社會的法律地位愈來愈薄弱，國際空間愈來愈狹窄。現在少少的幾個邦交國，無法幫助我國加入國際組織，連阻止我國被排除都做不到，因為邦交國數量實在太少，早已低於能製造話題、發揮影響的臨界點，何況未來還有可能繼續減少。

歸根結柢，外交困境源自於兩岸對立，而各國很務實地西瓜靠大邊。我國力與大陸相距太大，傳統拚經貿金援的外交戰，現在台灣已經打不起了，因為全球第二大經濟體的中國財力更雄厚，還擁有在國際政治舞台、軍事、科技、龐大市場、「一帶一路」等台灣無法匹敵的優勢。

民進黨政府一味親美仇中，以為可以靠美國老大哥生存，美國近年來與中國交惡，國會推出許多友台法案，但對改善台灣的外交處境卻產生不了實質幫助。不要說幫台灣保住中美洲的邦交國，連世衛組織大會的邀請函也沒能替台灣討來一張，反而加大力度賣武器，要把台灣變成刺蝟島，在台灣囤大量彈藥，以備台海爆發衝突時讓台灣消耗並拖垮中國。但台灣到底能在哪裡找到國家生存的出路，老美可沒有在替台灣謀畫。

西方國家對台灣的聲援只有鼓勵之效，沒有實質意義，民進黨的外交和兩岸路線已把台灣帶到絕路，民眾必須看清現實，不能坐視我們國家陷入絕境，而要努力尋找兩岸交集處，化解兩岸緊張，鬆活台灣的國際空間，才能保護台灣的生存發展。一直吃芒果乾，最後真會成為自我實現的亡國預言。