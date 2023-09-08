台海緊張情勢依舊，但兩岸交流進入「小高潮」。台北市長蔣萬安率市府團隊及跨黨派市議員登陸，疫後首次雙城論壇圓滿成功，國民黨副主席夏立言、祕書長黃健庭先後赴大陸參加兩岸交流活動、關懷台商。國民黨登陸讓綠營產生危機感，懷疑背後有中共介選的意圖，警告社會應認清大陸是「境外敵對勢力」。

降低敵意 提升和平

任何破壞國家安全的人，都可視為敵對勢力，但要區分「國家安全」與「政權安全」。在古代或威權時代，所謂「敵對勢力」往往成為統治者打擊政敵或鞏固權力的工具，從外國間諜到反對派，都一概被打成「敵對勢力」，因而人人自危。不過，在現代國家，「敵對勢力」是嚴格界定的法律概念，需以毋枉毋縱為標準、以司法定讞為結論，以保護公民權利。

1949年國共內戰造成台海分治，雙方敵對長達30多年，此後40多年逐步放開民間交流、政黨互動乃至政府談判，但政治問題仍未有解。兩岸關係之所以錯綜複雜，正是敵我關係與家國恩怨相互交纏的結果。過去40年兩岸交流最大意義在於，雙方均有意將「敵我關係」最小化，讓和平交流、共同發展效應最大化，才有兩岸經濟先後起飛的奇蹟。

以中華民國立場來看，1991年《動員戡亂時期臨時條款》正式終止，同時生效的《憲法增修條文》將對岸界定為大陸地區，意味著大陸不再是匪區，大陸黨政軍民不再視為「共匪」或敵對勢力，不再一刀切禁止接觸，至於可能危害中華民國主權與安全的對象，則以《兩岸人民關係條例》加以管制，在兩岸交流過程中，哪些人不得來往、哪些人可授權來往，清清楚楚有法可依。

相似的是，大陸對「敵對勢力」認定也回歸法律。1979年大陸停止炮擊金門、確立和平統一路線，終結武力解放台灣的內戰模式，對台動武的理由、對象逐漸清晰化，最終以2005年《反分裂國家法》規定的「三種情境」作為依據。再結合大陸自己的國安法，北京眼中的台灣「敵對勢力」有三類：一是推動台灣獨立者，二是顛覆大陸政權者，三是竊取大陸國家機密者。

兩岸因意識形態不同，對「敵對行為」的認知當然有差異。例如台灣實施多黨競爭制，政黨競爭在台灣如飲白開水，但若赴大陸宣傳、推動，就會被對岸視為危害國安；在台灣主張台獨，在言論自由層面受保護，在大陸卻是犯罪行為。但反過來，在台灣主張兩岸同屬一中、兩岸不是國與國關係，台灣人就是中國人，就會被視為「敵對勢力境內代理人」，因而受到攻訐，甚至遭到檢調騷擾，所幸台灣司法仍有一定公正性，未全面形成「綠色恐怖」社會氛圍。

回歸憲政 為民造福

當兩岸關係穩定、政治互信充分、制度化協商順暢，雙方「敵對關係」管控範圍就愈小。馬習會後媒體揭露兩岸秘密換囚，遭陸方誘捕的我軍情人員經談判後獲釋回台，台灣也釋放對岸人員。這表明只要兩岸存在一定的政治共識，願意相互釋放善意，最硬、最敏感的敵我關係也可以經由談判化解，若能循序漸進深化協商、達成永久和平路線圖，兩岸敵對狀態自然可以終結。

遺憾的是，2016年之後，民進黨反其道而行之，以國安、反滲透名義為兩岸交流層層設限，威權時代「境外敵對勢力」概念復活，拚命操作敵我矛盾以製造內部敵人，加以打擊。同樣，兩岸協商中斷後，大陸以台諜為由拘捕多位台人，並推出「台獨制裁清單」，兩岸關係倒退。

兩岸關係發展至今雖有波折和衝突，但雙方都不排斥公權力部門往來，例如雙城論壇的地方政府交流，再如今年以來民進黨政府的文教、衛生、警政官員恢復赴陸參訪，可見兩岸都有回歸為民造福的務實立場之意。

兩岸戰爭不可想像，但不容否認台海兵凶戰危，衝突一觸即發，兩岸都需要好好思考「敵對勢力」問題。民進黨若能真誠遵守中華民國憲政體制，廢除台獨黨綱，大陸也應依照《反分裂國家法》的台獨涵義從寬界定「敵對勢力」，台灣社會99.9%都會成為自家人，兩岸敵意螺旋自然可以消解。