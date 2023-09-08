超思進口巴西雞蛋爭議，政府名不副實的謊言也陸續被揭露；陳吉仲與農業部官員，前言不對後語，擠牙膏般的辯解與文件內容也對不上，居然還有臉威脅提告，囂張跋扈的言行讓政治野火一發不可收拾。

記得陳吉仲才說過沒有補貼、沒有圖利，而是單純的緊急採購，然而缺蛋不是今年3月才發生，而是持續近3年，請問「緊急性」的依據在哪裡？況且，農業部公布的合約顯示，超思在取得巴西供應商報價單後就可向畜產會「請款」，這不也是打臉陳吉仲的說詞嗎？

綠官們花納稅錢補貼進口商營業稅、管銷成本和到岸價格與國內價格價差後，居然還說「是為了讓大家買到便宜的蛋」？試問，補貼費用是綠官們自掏腰包的嗎？拿老百姓的錢攤平價格，哪稱得上是讓百姓買便宜的蛋？

尤其，有哪家資本額50萬的公司能取得政府上億元補助款？還不必擔心通路、銷售，一切官方代辦就有巨額費用進帳；當民眾覺得有鬼，陳吉仲還與農業部次長陳駿季幫忙無條件背書，連「資本額不代表貿易能力與資金調度能力」都說出口，但只要看「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第五條規定：「具有相當財力者，就是規定實收資本額不低於招標預算金額之十分之一」，這就是為了確保交易對象具履約能力。既然如此，又怎會出現資本額50萬的公司承攬上億補助款的標案？若陳吉仲說法可信，前開「實收資本額」的財力規定就該廢除了。

還記得疫情期間，小吃店搖身變成快篩進口商，取得政府16億的快篩試劑標案；對於民眾質疑，當時衛福部長陳時中冷回「大公司也能賣小東西」。更別提民進黨對高端疫苗交易，也是以「機密」為由，拒絕提供資料或打開黑箱。

民進黨政府和綠官們對於接二連三爆發的爭議與弊案，始終不思改進，只知道把國人辛苦的納稅錢大筆大筆的撒，絲毫不在乎蛋的品質和平民百姓的健康與安全。也難怪陳吉仲在立法院備詢時會說只解決「蛋荒」而不負責「蛋價」。

農委會一路走來一事無成，除了石斑魚、鳳梨、釋迦等林林種種出口問題始終無解外，缺蛋危機也從未間斷。迄今只有補貼綁樁和花大錢做行銷、搞網軍，名副其實用人民的錢洗人民的腦，絲毫沒有解決問題的能力。

超思案也再次驗證綠營官員們表面說的好聽，是為人民、為百姓，實際卻是大肆揮霍人民的納稅錢，對國家建設和人民需求始終不聞不問。可悲的是，綠營政府施政無能的後果終究得由全民承擔。如果政黨不輪替，這筆糊塗帳恐怕還是不了了之，也不會有打開黑箱供民眾檢驗的一天！（作者為立法委員）