蔡英文總統率團訪問台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼王國，進行「邦誼同慶‧合作永續之旅」。除了藝人邰智源和製作團隊隨行之外，最令外界瞠目結舌的是，根據綠媒報導，蔡政府將在史國建立戰備儲油槽；還強調，這會讓台灣能源供應更加安全！

蔡英文這次出訪史瓦帝尼，事出突然。只訪問一國且沒有過境外交，儘管來去匆匆、出訪目標不明，卻創下兩大歷史記錄。第一是帶藝人同行，讓外交綜藝化；第二是綠媒以大篇幅報導稱，蔡政府計畫把攸關台灣民生與產業之需的戰備儲油放在史瓦帝尼。該國距離台灣11000公里，且是內陸國，四周都是中國大陸的邦交國，一旦台灣面臨需要動用到戰備儲油時，要如何從萬里之遠的史瓦帝尼運送到台灣？

面對質疑，事後雖疑似有網軍試圖在網路釋疑，稱這座有30天存量的戰備油槽，是蔡政府對史國的經援項目，並非是為了給台灣使用。問題是，該報導明確指出，蔡英文表示，「要特別感謝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的幫忙，才能讓這個計畫確定。」

如果蔡政府要送給史國儲油槽，何須特別強調感謝國王協助？應該是恩史瓦帝三世要特別感謝台灣才對吧？感恩對方准我花錢、花人送你大禮？外交做到這個程度也未免太憋屈了吧？更何況，這則新聞目前仍掛在綠媒網站上，並未取下，且新聞出來已超過2天了，總統府也並未澄清，顯然蔡政府並沒有認定該則報導有誤。

在史瓦帝尼興建戰備儲油槽以提高台灣的能源安全，若非新聞烏龍就是政策無腦。總之，綠營的荒謬、荒唐，再添一樁！