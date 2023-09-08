鬧得正熱的總統選舉，民進黨的賴清德講「和平無價、戰爭沒有贏家」，獨立喊參選的郭台銘則叫說「自己願意犧牲個人財產，換中共不來打台灣」，讓明年初的中華民國總統選舉，充滿兩岸戰爭逼近的不安氛圍。

「和平無價、戰爭沒有贏家」這句話，民進黨、賴清德常掛在嘴邊，卻沒有放在心上。因為從民進黨全面執政以來，民進黨從上到下，包括賴清德，都只重自己的台獨意識形態，處處擺弄台獨姿態，刺激及挑釁對岸最敏感神經，弄得海峽戰雲密布。如今回過頭來，要選總統了，才喊說「和平無價」，讓人有何必當初之歎。

面對自己搞台獨惹出來的戰爭危機，民進黨喊「和平無價、戰爭沒有贏家」的口號，十足的是自欺欺人。說起「和平無價」，這是不必賴清德說，大家都懂的道理。問題在於民進黨說這句空泛口號的背後，隱藏了多少民進黨不敢說、沒有對台灣人民說明的「沒有贏家」事實。

確實，海峽兩岸若真的發生戰爭，對兩岸人民都有重大損傷，必然「沒有贏家」。但台灣肯定是付出最慘重代價的一方，即便我們台灣贏得這場戰爭。這裡，我們就以民進黨最常掛在嘴邊、自我安慰的話來解析。

當前，民進黨對台灣人論述最多的是，中共不敢對台灣動武，若是中共敢打台灣，美國會出兵協防台灣。解析民進黨這個把台灣人命運全部依仗美國老爹的思維，中共敢不敢對台灣動武，和美國會出兵協防台灣的論述，其實是一體兩面，同一件事。民進黨認為，美國強大的軍力，必然會令中共卻步，不敢發動戰爭。但民進黨這一思維，沒有歷史觀。

數十年前，中共掌控的大陸積弱不振，民生凋敝，但中共仍然為了領土主權，跟軍力強大的前蘇聯打了兩、三場邊界戰爭，也跟英國支持及裝備軍力的印度，打了兩場邊界戰。如今，中共急速擴建海軍，壯大他們的飛彈戰力，弄得連美國軍方都感不安，民進黨還在欺騙台灣人民，中共不敢打台灣。

好吧，就算美國會派兵介入，協助台灣對抗中共發動的戰爭，民進黨也沒有告訴台灣人民實話，沒有告訴台灣人民，美國會以什麼態度、形式派兵介入，更沒有實話告訴台灣人民，美軍介入台海戰爭的後果。

美國和他的盟國如何介入俄羅斯與烏克蘭戰爭的事實，就擺在我們眼前。俄烏戰爭打到現在1年多了，整個戰場幾乎全在烏克蘭境內。口說全力支持烏克蘭的美國和北約，擔心戰事擴大，沒有派兵介入戰爭，而是給予武器彈藥等的後勤支持。而就算是給予坦克、飛彈等先進武器給烏克蘭，美國及北約都嚴格限制烏克蘭，這些武器不得用於攻擊俄羅斯本土。

美國及其盟國這樣的支持及介入，事實就是，不僅俄羅斯的飛彈、火炮，全打在烏克蘭城市及人民頭上，就連美國及其盟國支援的飛彈、火炮，也全都落在烏克蘭人的屋宇、城市，讓許多烏克蘭的城市廢墟成片，數百萬人民被迫逃離烏克蘭成了難民。

民進黨沒有告訴台灣人民，不論美國以什麼形式介入台海戰爭，這場戰爭的戰場是在大陸，還是在台灣？我們花巨資購自美國的飛彈、火炮，美國會不會限制只能打在台灣土地？未來即使美國派兵介入戰事，戰場會是台灣島內，還是大陸的福建、浙江？

這些殘酷的事實，喊和平無價的台獨務實主義者賴清德不說，妄用財富換和平的郭台銘不妨站出來說說，讓台灣人民知道，為什麼必須要下架民進黨，以及他的參選究竟是要下架民進黨，還是要幫民進黨繼續執政，給台灣帶來更多戰爭風險的事實。（作者為資深媒體人）