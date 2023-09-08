網路上、三不五時會出現國際觀光客驚喜留言，列舉他們在台灣遇到種種不可思議的貼心行為，盛讚「台灣最美的風景是人」，但只要牽涉到外勞移工，立刻換標準。許多台灣人家裡合法或非法聘請名為阿蒂、阿雅的幫傭，他們日夜照護著我們的親人，一家老小都仰賴他們張羅吃喝拉撒睡，可是這些身影從來不被當成家人，更不會出現在我們的全家福合照裡。電影《查無此心》的出現，恰恰映照了這塊空缺。

劇情描述女警一姐（張鈞甯飾）因為遭受人生重大打擊，憂鬱到幾乎要自殺的當下，意外發現水流屍，死者是位有泰文紋身的女性，案情至此斷線，陷入僵局。辦案過程中，她帶著菜鳥警察菜尾（項婕如飾）追蹤可疑的外勞仲介阿生（阮經天飾），驚覺原來死者不只一人……

這部電影聚焦在我們視而不見的外籍勞工世界，從東南亞商店、小吃街，到外勞逃逸之後的「一條龍服務」，接送、找房、拍大頭照、造假證件全包，原來全台灣高達8萬的逃逸外勞早形成另一種牢固的地下經濟。

觀眾當然會好奇他們為什麼要逃？套句阮經天的台詞「對逃跑的人來說，事情永遠不簡單」，抽絲剝繭才發現，原來兇手並不是最可怕的，對拋棄身份的逃逸外勞來說，再也不能回家，才是真正的恐懼。

這部電影的鏡頭語言理性冷冽，孤獨的女主角困在車上，車頂破洞滴落的雨水，象徵她即將流逝的生命，菜鳥同事二話不說地拿起咖啡杯接住這滴落的悲傷，很詩意的傳遞關心而不多費一句話，台詞運用精練。劇情推進節奏明快，美術陳設都很有生活質感，片中的東南亞小店特別好看，陳舊中帶著色彩繽紛細節，對照謀殺者的冷血病態，與警察日常的單調、沉悶、低彩度，是三個世界，完全可以看出金鐘最佳導演曾英庭掌控全場的功力。

這部片的演員個個搶眼，張鈞甯與阮經天都頹廢到新高度，尤其阮經天的絡腮鬍，讓角色鮮活。陳為民戲份雖少，存在感十足。而項婕如的角色不必賣傻賣萌，靠著天然呆沖淡了其他角色的悲情，讓電影悲傷卻不沉悶。本來我以為恐怖片加入喜劇是一種好入口的配方，《查無此心》讓恐怖搭配悲傷，也舒緩倒抽一口的驚恐。

歸根究柢，是在台灣外勞處境催生出這部作品。劇中照相館老闆專門幫外勞製造假證件，拍照時他說：「雖然是拍假照，但至少笑容可以是真的！」讓我想起在朋友家中看到的外勞，無論他們叫阿雅還是阿蒂，都面無表情，只有下樓倒垃圾，跟同鄉聊兩句時，才能捕捉到眉飛色舞的歡樂。

在長照問題、少子化日趨嚴重，加上台灣進入超高齡社會，很多人的家庭都是靠著外勞移工維持正常運作，也許透過這部作品，可以讓更多觀眾仔細看看這群最重要的陌生人。

（作者為作家）