台海和平正面臨有史以來最嚴峻的挑戰。而最近朝野領袖出席八二三砲戰紀念，提醒我們現在可能是1958年以來，兩岸最接近再度直接交戰的時刻。不僅如此，在各國政界與學界爭論「新冷戰」一詞是否適合描述中美激烈對抗之際，目前的大國爭鬥形勢，也可能是一戰以來，世界最接近1914年前夕的時刻。

筆者為什麼不是說現在接近二戰日軍進攻北平、上海，或者德國對波蘭發動閃電戰，又或者柏林危機與古巴危機？因為二戰前多極下的大國攻略方向都已明確，美蘇冷戰則有雙方對「相互保證毀滅」的共享認知。一戰前相互依存的大國競爭日益激烈，卻還沒準備好軍事上「勢必一戰」，戰爭是「前線國家」意外事件引起的連鎖爆炸。當前大國都不認為現在是軍事取勝的最好時機，卻毫無戰略互信，且疑似故意在宣傳對手會「先發制人」，然後透過「極限」、「邊緣」政策動員己方與盟友支持，並測試對手底線。各國都感覺得到，這樣意外風險極高。

雖然「對話」（dialogue）與「嚇阻」（deterrence）確實是維持「護欄」的有用策略，但若是對話空洞，就只能算是為嚇阻爭取時間。對手知道對話是假，雙方就會掉入原子彈之父奧本海默恐懼的軍備競賽。武器化與集團化的複雜互賴、區域與全球軍事優勢的不均衡，加上各國內部激昂的對抗情緒，使首腦外交的迴旋空間也大為縮小。認為台、美大選前，台海不致發生武裝衝突，恐怕過於樂觀。

由於情勢險峻，過去筆者也認為過於消極的「不統、不獨、不武」台海策略，值得人們為先確保和平進行反思。馬英九前總統提出不統、不獨、不武，是一種戰略保證（strategic assurance），對接華府的「戰略模糊」、「雙重嚇阻」與北京的「和平統一」。也就是用台北政治上不對法理現狀做改動，換取美中和平競賽中最大的自主空間。但是世界上沒有永久的現狀。除非衰弱至極，哪個行為者不想移花接木、移動護欄，把現狀改得對自己有利？

台灣消極地聲稱不改動法理現狀，不僅不再能使誓言「走近世界舞台中央」、完成「中國式現代化」的中國大陸放心，也無法令擔憂「權力轉移」（power transition）的美方滿意。中國大陸固然可以默視馬前總統實踐的憲法下「各表」一中，自信時間在「東升西降」一邊；但中華民國具有的「中國特色」現狀，已被建構得幾乎面目全非，法理改變不是一句「沒有路徑」可以脫身。

美國固然仍明顯在實施雙重嚇阻（嚇阻犯台、維持一中政策），沒有明白揚棄戰略模糊，但中國經濟、科技與軍事實力差距縮短，壓縮長久以來美、日與西方集團在西太平洋的優勢，使維持對華「三公報」信用的價值，已小於確保盟國對美國威望的信任。簡言之，北京不相信台灣不以武謀獨，美國不放心大陸不以武促統；不統與不獨沒有交集，大家又去加碼軍事，最後不武也難以維持。

既然不統、不獨、不武在美中激烈競爭的新現狀下，僅作為「戰略保證」，效果已明顯不足，是不是到了拋棄它的時刻？如果要降低1914年意外模式的機會，可以考慮把它進化為三者間有交集的動態均衡，而台灣應該在三方面都發揮主動性，以實際行動促進這一均衡：不在大陸於人類共同價值取得公認更好成績前推動統合；不在兩岸民意任何一方反對下改動憲政秩序；不參加第三方的軍事衝突。不獨不武有利於大陸繼續中國式現代化需要的外部環境，不統不武受到目前多數域內國家歡迎；現階段大家「在交集中競爭」，當然比僅是枕戈待旦更為有利。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）