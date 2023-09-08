針對中國創新公司負責人向心、龔青夫婦被控來台洗錢案，二審高等法院維持一審無罪判決，但因考量本案仍可上訴，及2人有逃亡之虞，因此裁定繼續延長限制出境、出海8個月。換言之，從涉入共諜案到洗錢案、已被迫在台滯留超過1390天的向心夫婦，儘管前者已無罪定讞，後者2審無罪，但仍無法出境，年逾6旬的向心三番兩次要求「讓我們回家吧！」都未獲同意。如此不幸的境遇，發生在標榜民主自由法治的民進黨執政期間，實在是不可思議至極！

2020總統選前澳洲爆發所謂的「王立強共諜案」，大陸詐騙犯王立強接受澳媒訪問時表示大陸介入台灣選舉，並稱向心夫婦所擁有的創新公司是解放軍在港台從事間諜工作的前線公司。此案引發台灣甚至國際高度關注，當時蔡英文總統也言之鑿鑿表示，「國安單位對此都有掌握」，更助長外界的猜疑。

當時在台灣的向心夫婦本計畫在2019年11月底離台，因此案牽連在機場被扣下，爾後兩人被依涉犯《國安法》、洗錢等罪嫌法辦，並限制出境、出海。共諜案部分，台灣高等檢察署8月駁回北檢再議，因此，這個部分不起訴確定。

終於洗刷共諜汙名的向心和龔青，卻沒有擺脫厄運，因為還有一個洗錢案等著他們。台北地院審理向心夫婦洗錢案時，一審認定檢方舉證與洗錢構成要件不符判無罪；日前二審續判無罪，只是兩人仍遭境管。

蔡英文獲得包括此案在內的各種反中力量加持下，2020年順利當選，但她對此案的後續發展從此不聞不問；王立強申請政治庇護被澳洲政府拒絕，並遭到遣返中國。全案只剩下可憐的向心夫婦還被迫留在台灣無法回家。

老實說，向心案早該曲終人散了，檢方指控向心夫婦洗錢，在北市信義區購置豪宅的錢是在大陸的不法所得，但法官調查後認定向心從香港匯到台灣買房子的資金是合法金流，並非檢方所稱不法所得，判決無罪，當檢方上訴二審，二審判決也一樣。檢方接連遭遇滑鐵盧，但至今仍未放棄上訴，因此高院維持對向心和龔青的境管，這讓兩人回家的路存在變數。

至於如果最後向心夫婦仍獲判無罪，他們是否可以申請國賠？行政院在今年5月修法改了國民認定的標準，刪除大陸人民可以申請國賠的規定，但是《國賠法》修法還未三讀，單單修改函釋是否可以改變法律適用，仍有爭議。

因此，如今看來，最合理且迅速的做法就是檢方別再提起上訴，不要再拖下去，否則法務部是不是應該要予以「勸退」？辦不成共諜辦洗錢、一審二審都被打槍，台灣司法的臉都被這些人丟光了！

（作者為資深媒體人）