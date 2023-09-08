面對2024總統大選，外傳侯友宜與柯文哲有望「藍白合」，甚至連國民黨主席朱立倫，日前也在中常委上拋出「責任內閣制」的議題，認為聯合政府要從總統制回歸雙首長制，最終完成責任內閣制。是不是會對大選後的整個政經局勢穩定有所助益？對於藍白綠陣營有什麼影響？民眾會不會支持呢？

要肯定的是，這是對2024年大選後的超前部署。首先，會有所影響或應該支持的，就是民眾黨柯文哲為首的白色陣營。雖然，柯文哲參選總統以來的民調佔有利趨勢，但近來則有下跌，加上民眾黨仍是個地方札根不深的年輕政黨，爭取閣揆大位對柯文哲的政治生命，或是民眾黨的生存發展，都是一個不錯的選擇。

其次，會有所影響或應該支持的，或是國民黨主席朱立倫了。為了2024大選後的政治布局，將權力轉移至立法院，並支持恢復閣揆同意權，讓國民黨從最大在野黨成為立法院的國會穩定多數的政黨，也是可以讓中國國民黨主席朱立倫「權力最大化」的一條戰略選擇。朱立倫很可能爭取成為大選後2024的最大權力共主，那麼有何理由不支持呢？

第三，會有所影響的則是，準卸任總統蔡英文及其派系立委。對於即將卸任的蔡英文總統想的是：既要維持自身的政治影響力，又怕被選後的總統當選人進行清算。那麼，支持「回歸雙首長制」，就是可以牽制「選後大總統」的一步好棋。試問蔡英文總統：何樂而不為呢？

換言之，「回歸雙首長制」甚至是「責任內閣制」，可以限縮總統及大部份政治人物的權力，也可以避免再發生如同「蔡英文大總統」的執政亂象，想必台灣多數的善良百姓們應該是沒有不支持的理由。

事實上，「回歸雙首長制」就是回歸中華民國憲政體制，會不開心的人，恐怕只有「台獨金孫」總統候選人賴清德及其台獨政客們吧。

（作者為新黨輿情中心副主任）