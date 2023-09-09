恭喜來自台灣的李衡，獲得長春電影節最佳音樂獎！

在9月2日晚間頒出的第18屆長春電影節「金鹿獎」中，台灣配樂家李衡（Hank Lee）憑借《萬里歸途》獲得最佳音樂獎，恭喜！

李衡成長於台灣，在美國南加州大學學習音樂，之後他以亞洲為工作重心成立「聲匠工程」音樂公司製作商業音樂。

2018年李衡受邀為電影《少年的你》做音樂聲音設計（《少年的你》的音樂Varqa Buehrer是李衡的合作夥伴），從而進入電影圈。同一年他為台灣導演王鼎霖的電影《第九分局》製作配樂。並為青年導演韓帥的《漢南夏日》配樂。

之後李衡和寧浩導演合作密切，為2020年上映的寧浩導演的《我和我的家鄉》之《北京好人》配樂，很受好評。之後他為寧浩監製，溫仕培導演的電影《熱帶往事》（2021年上映）製作配樂。還為寧浩監製的短片《地球最後的導演》配樂。

2022年李衡為饒曉志導演的《萬里歸途》創作原創音樂。

2023年李衡的作品大爆發，韓帥導演2月在柏林電影節的《綠夜》，耿子涵導演5月在戛納的《小白船》，忻鈺坤導演7月在西寧FIRST的《熱搜》，都是李衡的配樂。

馬上就能聽到李衡的最新作品了，9月9日即將在大陸上映的劉伽茵導演《不虛此行》，原創音樂也是李衡。（映畫台灣）

（本文來源：【映畫台灣】公眾號）