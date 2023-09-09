最近，美國通過「外國軍事融資計畫」（FMF），批准向台灣提供價值8000萬美元的軍事援助。這是美國首次對台灣提供「軍事融資」。

FMF專案的對象通常是主權國家。歷史顯示，美國唯一一次以FMF方式提供的「非國家物件」，是非洲聯盟。而「非盟」是一個由主權國家組成的多國集團。可見，FMF是被美國用來「打擦邊球」的。

此外，美國這次的舉動是有「前例」的。7月28日，拜登政府首次動用「總統提取權」向台灣提供3.45億美元的軍事援助。這也是第一次採取以美國現有庫存提取方式，對台灣提供軍援。兩個舉動顯示，拜登政府對「台灣不是中國一部分」這個「偽命題」上的裝腔作勢，出現了「升級」。

其用心何在？答曰：「軍事融資」是展示美國的霸道，同時也傳遞給民進黨加分的資訊。因為美國對台海安全格局的緊張形勢「恨鐵不成鋼」，因為美國不願放棄對「務實台獨」攪亂兩岸的「厚望」。

大陸有一則軍事評論是這樣說的：美國向台灣地區啟動「對外軍事融資」專案，其政治意義遠大於軍事意義。從軍事角度看，8000萬美元的融資規模不足以採購一架新型戰鬥機。從政治角度看，美國對台灣地區適用「對外軍事融資」專案，目的就是混淆台海問題的性質。即美國以所謂「軍援」方式，變相承認台灣是一個「主權國家」，發出「台灣不是中國一部分」的挑戰信號。是向「台獨」勢力「遞刀子」。

本文認為，美國將FMF項目運用在台灣是一個新動向。這是有意識地、「預測性」地，對台灣發出「政治信號」。所起作用是給島內「台獨」勢力「加分」，運用美國的影響力，為民進黨的選舉「加碼」。

這意味著，美國在介入台灣政治方面，已經從台後走向台前。拋開美國國內政治對外交政策的複雜影響，就美台關係而言，這種比較罕見的舉措，說明美國對兩岸關係呈現的，保持平穩走向的現狀，感到十分擔心。美國對台灣2024大選施加影響的趨勢，目的是通過美國對民進黨「務實台獨」路線的支持，「抵消」兩岸關係發展對台灣前途所產生的正面影響。

目前，美國「激怒」中國的對華政策，有推行「超強遏制」的一面，也有為「管控衝突」「鋪路」的一面（如中美雙方均已證實，近期，美國國防部副部長與中國國防部副部長在斐濟進行了會面）。所以，這次美國對台軍援方式的變化，不僅有軍事目的，而且兼有政治和戰略目的。這可以從幾個角度觀察：

其一，美國政客看待「台灣主權」的主流視角，實際上是把這個問題當成強化「台灣牌」的一部分，當成對中國推行「激烈競爭」的政策工具。為美國爭奪勢力範圍的霸權戰略服務。地區安全、「中國威脅」，要求台灣加強「對中國大陸防禦」等，都是美國的籌碼。與此同時，美國在借「台灣主權」生事，「台灣烏克蘭化」，將對台灣的「軍事干預」，控制在一個並不是很清楚的戰爭表述等方面的做法，顯示美國在是否真敢「介入」，是否真敢「下水」的問題上，仍然持「模糊立場」。

如美國國務院稱，提供這筆「軍事融資」的目的，是「滿足」台灣民進黨希望加強「對中國大陸防禦的需要」。強調這些融資的目的，是被用來「強化海域感知與海洋安全能力，以及加強台灣的自衛能力」。國務院還強調，除了提供設備外，「軍事融資」也可用來支持台灣軍隊的訓練和「必要的培訓」。美聯社則聲稱，雖然批准的金額不算大，但外國軍事融資（FMF）通常的援助對象為主權國家，因此，「預計美國此舉會激怒中國大陸」。

其二、對美國「軍援台灣」問題上透露的動向，大陸的反應是「三方齊上陣」。清楚地挑明，拜登政府是向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

8月1日，針對拜登政府「總統提取權」向台灣提供軍事援助，大陸國台辦發言人陳斌華表示，中國政府堅決反對美方此項錯誤舉動。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止向中國台灣地區提供武器。中國國防部直接指出，「美國對台軍援軍售，養肥的只是美國的軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉」。強調「解放軍將一如既往，採取一切必要措施，予以堅決反制」。

8月31日，針對這次美國對台FMF項目，中國外交部發言人汪文斌表示，美國通過適用於主權國家的「軍事融資項目」向中國台灣地區提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。指出美國「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害了中國主權和安全利益，是對台海和平與穩定的危害」。對美國的戰略目的進行了揭露。

其三，對民進黨來說，「贈款或貸款」不重要，選情最重要。

民進黨執政以來，口頭禪就是「美台關係堅若磐石」。民進黨緊跟美國「戰略模糊功能的極大化」，不惜讓台灣成為「全球最危險的地方」。因為美國將「中國威懾極大化」，符合民進黨的「台獨」利益。

對這次FMF項目，台灣官方的反應，是由軍方出面，向立法院提出《台灣軍力報告》，要求大幅增加明年的軍費預算。此外，由於專案的執行方式究竟是「贈款還是貸款」，美國始終含糊其辭，社會輿論極為不滿，譏諷為「放高利貸的關係」。台灣「聯合新聞網」針對軍援內容不透明，指出美國務院並未如過去軍售一樣，公布通知國會的檔案內容。指出美聯社公布的，其掌握的檔案也未具體說明，拜登政府通過FMF，將對台灣提供哪些軍事裝備或系統。

民進黨當局當然知道，8000萬美元的軍事融資不足以買一架高級戰機。但對民進黨而言，博取美國對「務實台獨」的信任，利用美國的影響力為民進黨選情造勢，才是當務之急。「贈款或貸款」並不重要。

如賴清德「過境」美國回台後，以2024年大選參選人身分，大談「台灣安全」與「台灣主權」的重要性，近日，台灣民調機構先後公布賴清德「民調上升」和「支持台獨」人士的資料上升等現象後面，都有美國「政治支持」的影子。

美國決策層一些人，在台灣問題上不加掩飾，「激怒中國」的錯誤言行，企圖通過支援「台獨」勢力，戰略上利用「務實台獨」，挑起兩岸對抗與衝突的設想，是走不通的。美國藉FMF項目，給「台獨加分」，只會讓台灣選民更加冷靜。

新加坡前領導人李光耀曾尖銳指出：台灣島內有關台灣民意支持「台獨」的民調，是沒有意義的。因為他們（的意見）並不能決定台灣的走向。李光耀還指出，台灣的未來是由美國和中國力量的對比，以及最後一刻，美國介入台海的意願有多強所決定的。

美國對台「軍事融資」的下文，是美國給美國人製造的問題。中國已經足夠成熟。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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