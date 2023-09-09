疫情期間乘勢而起，成為國人新投資熱門項目的高股息ETF，因部分商品為維持高配息，吸引資金持續投入，頻繁動用收益平準金提高配息率，引發爭議，主管機關除要求證交所等單位研議建立動用通則規範，自9月開始，對於有此項機制的新申請、或追加募集ETF均嚴格把關。此一事件，不只反映金融商品在監理上，需要更多的細膩度，也凸顯如要滿足國人的理財需求，台灣市場仍有進一步提升的空間。

高股息ETF基金規模快速成長，估算超過5,500億元、超過台股ETF基金總規模的一半以上，據金管會統計，截至8月底止，投信業者發行有收益分配的ETF共146檔，其中的23檔，設計了收益平準金的機制，且越來越多商品計劃導入此項機制。

此項機制開始引進時，由於對穩定配息助益甚大，受到發行機構的重視。舉例來說，國泰永續高股息ETF（00878）成立之初，除息前湧入的大筆申購單，使得原受益人的配息遭到嚴重稀釋，2020年11月宣布的每受益權單位配息金額，僅剩0.05元，價格也受影響，採取平準金機制後配息恢復穩定，重新贏回目光，發展至今，今年8月宣布配息時投資者突破百萬人，成最受歡迎的高股息ETF之一。

面對後進者的挑戰，老字號的元大高股息ETF（0056）改變配息方式的同時，也引入收益平準金制度，希望透過長期穩定的配息，爭取投資人的認同。今年7月間首次季配息，只花了五天即完成填息，今年以來的報酬率也領先同類型商品。

但此一有助在特殊情況發生時，維持商品穩定的通融機制，由於其操作的特性，在市場競爭中被擴大運用。為了維持高股息來吸引投資人，部分商品動用高比例的收益平準金進行分配，原先保護原始投資人的美意，反而對後進的投資人造成不公平。隨著高股息商品的規模擴大，此一機制要如何進行更清楚的規範，讓資訊更為公開透明，讓此一受到投資者歡迎的市場穩健發展，確屬當務之急。

由此事件引發的另一個問題是：為什麼高股息的金融商品，如此受到台灣投資人的歡迎呢？這裡面既有大環境的因素，也與台灣投資人的特殊結構有關。從環境背景分析，台灣處於低利率的時間長達數十年之久，偏低的利率，讓最安全的存款商品無法令人安居樂業，即使美國暴力升息牽動利率略有回升，仍必須在風險和報酬平衡之間，另覓新的投資工具。

再從投資者的結構來看。當前的台灣已步入高齡化社會，老年人口的理財觀本就不是風險的偏好者，更重視穩健獲利的提供，加上90年代開放赴海外投資的企業家們，也多到了衣錦返鄉的時刻，這群社會上財富累積得最厚實的人們，理財觀念同樣重視「維穩」不躁進。就整體社會財富的理財需求而言，能夠提供相對較高報酬且穩定的金融工具，就可取得發展的機會，吸住投資人的目光。

金融業者對上述的情況當然了然於胸，只是在激烈競爭的市場上，業者為了爭取業績花心思設計商品時，陸續出現掛羊頭賣狗肉的現象，出現一些違反了設計本意的商品。平準金爭議只是一例，多年以前風行一時的類定存保單，也是打著「比銀行定存利率好」的訴求，說服了許多民眾，把銀行的存款往保險公司搬，利用提前解約換取高報酬的技巧性作法，確實掀起一股投資旋風，但一來這種沒有保險功能的保險商品，即使熱賣卻也賣得名不正言不順，還引起資金在銀行與保險機構間大規模的移轉，終導致監理單位出手予以導正。

要強調的是，由於低利率的大環境、高齡化的人口結構，在可預見的未來裡不可能大幅改變，追求高報酬的穩健型商品，仍會是台灣理財市場的主流。既然民眾對於類似商品需求若渴，政府何不主動出擊，透過智庫、周邊機構乃至公股行庫等單位，多方蒐集國際上類似商品的最新發展趨勢，並彙整這些商品的糾紛樣態和處理程序，既可讓台灣的理財商品跟上國際腳步，也能調整目前「追著市場跑」的發展軌跡。反之，若商品規劃持續落後，頻繁的修正監理規章還算事小，當年結構債商品受損群眾拉白布條、上街抗議的場景，相信誰都不想再重來一次。