當農業部把拿政府1.75億補貼、卻進口巴西禽流感疫區雞蛋的蛋行，捧為損失8百萬也不吭一聲的愛國商人；當民進黨把賴清德老家在礦業用地蓋違建的違法事實，吹成讓人看見礦工小孩的堅毅，一而再、再而三的徇私護短，或可確保蔡政府8年執政的維穩，其代價卻是已創造出黑白顛倒、以醜為美的「台灣價值」。

台灣有句俗諺說：「自家囝仔放屁在長大，別家囝仔放屁腸子在爛」，說的就是雙重標準。篤行厚黑學的民進黨，確實將此精神發揮到淋漓盡致，若自稱第二，沒人敢說第一。

例如，近日柯文哲新竹老家被發現蓋鐵皮曬衣場，綠營圍剿耍特權，要求拆除，讓柯媽媽老淚縱橫。兩天後，賴清德萬里老家也爆出在礦業用地蓋違建，結果他本人說有門牌就不是違建，民進黨前祕書長羅文嘉更大言不慚說「各地鄉村老屋都是類似狀況」，還讚揚礦區小孩讓人看見堅毅。剎那間，違建案彷彿成了「蔣公看小魚逆流而上」的勵志故事。

又或是，北市基泰新建案釀公寓塌陷，民進黨控王鴻薇收建商30萬政治獻金，是官商勾結；結果當簡舒培、王閔生也被發現收了基泰的錢，卻改口合法捐獻有何不妥？

更經典的，當一人公司擊敗大廠獨攬6成專案進口蛋，收上億補貼卻從巴西疫區收購貨源，若發生在國民黨身上，就是政商勾結、謀財害命，但民進黨卻說這是「圖利民眾」。

「綠能你不能」的民進黨，或許可以思考讓「雙重標準」列入黨綱，與自欺欺人的台獨教條、危國害民的非核家園，並列「保衛政權三支柱」，確保過去7年執政培養出的劣根性，得以血脈相承，一代傳一代，讓雙標就此成為民進黨的DNA。