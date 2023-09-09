礦坑裡的金絲雀出聲了，美國民主黨還在等待一根稻草！對拜登而言，這個秋季很肅殺，所有的謊言和漏子如果一個個捅破，結果可能就是選情生變……

民主黨的鐵桿媒體CNN過完勞工節，搖身一變成了礦坑裡的金絲雀，向拜登發出警訊。沒辦法，民調結果擋不住了。CNN8月底的民意調查，顯示拜登支持度低落到39%，顯然很難取得連任，卡特就是前例；且拜登的黨內支持度7月還有80%，如今滑落到74%，局面逐漸勉強。民調接著說高達67%的民主黨員希望換人選2024。

趨勢其實不意外，我自去年秋季始終認為他的連任變數極多。高齡現象是一個因素，操守官箴記錄很差，家族訴訟和國會對他的彈劾調查壓力進逼，且能源與邊境政策嚴重失誤，導致美國墜入40年以來最嚴重的經濟和社會治理危機。

可去年11月期中選舉，民主黨靠著共和黨墮胎議題的弱點僥倖穩住頹勢；不論是非，拜登自然搶功。但即使如此，今年春天仍然可以判斷到拜登還是踏進重重雷區，難以逆轉；使出的殺手鐧打壓川普，目前也未奏效。

拜登面臨的局勢即使有解，黨內有沒有為他解套的動力呢？他最憂慮的，是民主黨內一旦形成觀望情緒，大家等待的便是徹底改變局勢的最後一根稻草。《紐約時報》往往會使出致命一擊，舉一個具體而微的例子，拜登過去堅持不願意承認家族有一個私生孫女，一直到夏天他最心儀的時報專欄作家實在看不下去了，開始予以抨擊，他才只好讓步，真是顏面無光。

我的綜合判斷，是左右今年下半年民主黨政情最關鍵的因素會是前任總統歐巴馬。歐巴馬始終住在華府，這是卸任總統極為罕見的現象。拜登政府之中大部分關鍵職務，一直掌握在歐巴馬留下的老將手中。嚴格說，拜登政府其實做的是歐巴馬的第三個任期。

拜登體衰，日程鬆散，真正在主導國政，讓機器正常運轉和發揮效益的是誰？顯然不是他本人。拜登過去一直得到歐巴馬的支持，據觀察，那是基於拜登在台前願意執行著歐巴馬任內時機不夠成熟以致當時不能實現的進步派內政政策。

拜登在2020年競選期間，從相對溫和立場向得勢的進步派桑德斯參議員做歷史性大妥協，換取了進步派的支持，等於是讓進步派利用拜登的溫和形象，及他可以奪得獨立選民多數票的能力，拿下了進步派本身不可能在全國大選拿到的總統寶座。

這個結盟，堪稱完美，歐巴馬顯然十分滿意。目前為止，拜登仍然擁有桑德斯的支持，然而如果萬聖節前情勢轉趨嚴重，拜登不再是繼續實現這個左翼政策的適當台前人選，那麼從歐巴馬到桑德斯就都會產生變化。

CNN業績不好，必須下一步棋，於是搶先扮演了金絲雀。接著，還是要看《紐約時報》最終會不會在什麼時候發出信號。

（作者為美國法學博士、加州律師）