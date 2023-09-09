文化部明年編列預算增加64.4億，成長幅度近32%，以文化部歷年預算使用狀況來說，成長幅度相當大，這是新任文化部長史哲為力推「黑潮計畫」的布局，獲得政院4年100億支持，近期也宣布推動「國際台劇徵案」，補助並投資國際台劇案，這一切看似理想的台劇願景，但蔡政府實際上的目的又是如何呢？

美國的流行文化風靡全球，而好萊塢對世界各國的影響力更是不用說，然而「韓流」的崛起，刺激到台灣人「好想贏韓國」的心理，韓劇、韓國電影、KPOP不僅在亞洲爆紅，也開始佔據歐美市場，Netflix的魷魚遊戲紅遍全球，Black Pink、防彈少年團也讓歐美人成為「哈韓族」，看著韓國文化在全球發光發熱，台灣內部不停在討論台灣要怎麼趕上韓國。

台灣的流行文化曾經在華人圈居領導地位，以流行音樂來說，台灣樂壇曾經稱霸一時，這些熱門歌曲至今都是兩岸三地以及星馬華人的回憶，陸港星馬歌手還會特地到台灣出道，因為當時台灣就是華人樂壇的領頭羊；戲劇上也居領導地位，台陸合作的環珠格格萬人空巷，紅到越南去，而華視製播的包青天，甚至還是韓國人的童年回憶，除了古裝劇外，改編日本漫畫的流星花園，還能反銷回日本，讓日韓爭相翻拍，台灣確實曾經領導了一個華人流行文化的時代。

然而輝煌時代過去後，台灣卻逐漸丟失了這領導地位，台灣人開始哈日，然後哈韓，現在追陸劇、聽抖音的台灣人越來越多，台灣自產自銷的影視音樂作品越來越無人問津，究竟發生了什麼事？

政府都有聽到民間跟文化圈反映這問題，文化部一直以來也透過文策院在投資文化影視作品，假設文化產業是因為資金不足而無法成長，那政府都加入挹注資源了，還拍胸脯保證會找幫找企業投資，那怎麼距離政府心心念念的「台流」越來越遙遠呢？

事實就是這幾年蔡政府所標榜的「多元」與「台灣特色」反而窄化了外銷的市場，舉例來說，若標榜性平、族群、台灣特色可加分，那創作者可能會為拿補助而盡量往這方向提案，最後出來的成品是為了演給文化部看，而忘了要做吸引觀眾目光的電影，讓「元素」蓋過了「劇情」本身，政府鼓勵少數題材的結果卻是排擠了主流題材，政治正確才能脫穎而出。

此次文化部推出的國際台劇徵案，標榜要多元題材、獨特性及國際性，還註明「以呈現台灣歷史文化及時代縱深」優先投補，說得好聽，卻限縮了國際市場性。

首先，主流市場流行的恐怕都不是這樣的電影，以早期台製戲劇流行於外的，都以中國古裝武俠片為主，主要是其他國家未必知曉台灣歷史文化，但對中國文化有興趣；而近幾年不拍中國古裝劇後，能在海外銷售好的，則是校園愛情片如「我的少女時代」，或是不同國家都愛的穿越題材「想見你」，主要也是因為校園題材在亞洲國家有親近性，較容易理解。反觀「斯卡羅」製作野心龐大，講述的卻是連台灣人都陌生的歷史，周邊國家更是根本不曉得這是什麼故事，自然難走出台灣。

結果演變到最後，過度強調「台灣歷史文化及時代縱深」元素的結果，限縮了台劇台片的外銷可能，反倒是成為民進黨推動台獨意識型態的內宣工具，最終就等同於編了上億預算逼著一批好導演、好編劇、好演員去當1450，在資源已經匱乏的台灣文化圈搞文化綁樁，搞大內宣，曾經在高雄主導罷韓的史哲，搞出來的「黑潮計畫」，其實根本是在演一齣「綠潮計畫」。