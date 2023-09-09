歷經近4年「奇幻司法之旅」，遭共諜、洗錢等罪名調查及限制出境的大陸商人向心、龔青夫婦，雖然共諜案查無證據確定不起訴，洗錢案也一、二審均判無罪，境管卻仍未解除而難獲完全自由。這齣籠罩政治烏雲、荒腔走板的司法鬧劇，不僅重創台灣法治人權形象，也賠上政府威信，崩離人民的向心力！

從法治及正義的角度，任何犯罪行為都應該追究與懲罰，追懲犯罪則必須藉由刑事訴訟的偵查審判程序來進行。而刑案偵審得以進行的核心，在於確切的事實與證據，檢察官據此決定起訴與否，法官方能論罪科刑。

最初檢調只是依自稱中共間諜的王立強指控，即開始以「共諜案」進行偵辦，然而王某說辭漏洞百出，檢調始終無法查出明確事證，在耗時兩年後只得以不起訴結案。但就在「共諜案」境管禁令解除前，在未有確切事證的情形下，檢方又突以洗錢罪起訴兩人，並繼續限制出境。一時輿論大譁，不明何以「共諜案」變成「洗錢案」？質疑檢方「政治辦案」、「以案養案」。

事實上，對於向心案的偵辦方式，已迥異於其他共諜案。大多數違反《國安法》或洩密案件，檢調都是握有明確事證後直接起訴，並向法院聲請羈押。反觀向心案，卻是用且戰且走的方式，未有明確事證下進行偵辦，檢方也未聲請羈押，而改以限制出境。

或許檢方為限制出境並未完全拘束被告人身自由，相對羈押已是較輕微的處分，況且縱然日後不起訴或判決無罪，也沒有適用《刑事補償法》補償的問題，簡直就是絕佳的衡平措施。然而這樣的執法作為，已將法治、人權視為草芥，完全悖離「發見真實」及「保障人權」的刑事訴訟基本要求。如果連最基本的「勿枉勿縱」都做不到，又怎能夸談「人權法治立國」？

尤其，當檢方自詡善用變更罪名起訴的「巧門」，將「共諜案」變異為「洗錢案」，持續以限制出境困住被告，或許檢調有不得已的苦衷，但當國家元首公然指陳本案「攸關國安的重要事情，調查單位已經做必要的調查」，且痛批國共勢力聯手合作介入大選，檢調又焉能不配合？最後將「共諜案」拗成「洗錢案」草率起訴，是否是為維護元首顏面，值得探究。

只是，信口開河的人攫取了選舉政治利益，檢調背負「錦衣衛」、「東廠」的罵名，破壞人權法治的苦果，儼然已成了全民共業。

作為國家領導人的基本修為，必須「以身作則、言而有信」，建立人民的信任，引領政府體制依法運作，凝聚人民對國家的向心力。倘若只是為了一人一黨之私，惡意抹黑造謠，驅使公權力非法行事，從中謀求政治利益，甚至挑起分化對立，破壞人民向心力亦在所不惜，這已非適格領導人，只是狡黠的政客。從向心案來看我們的領導人，是政治家，還是政客？答案已是昭然若揭。

（作者為國政基金會內政法制組副召集人）