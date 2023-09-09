一向推崇元首外交的習近平破天荒地缺席G20峰會，北京對箇中緣由守口如瓶，不能不引發輿論遐想。有人猜測進入第三任期的習近平漸生皇帝心態，只願享受「萬國來朝」的主場外交；有人判斷中印關係遲遲沒有轉圜令習近平心生不滿，故以缺席來「懲罰」東道主；還有人認為如今的G20盛況不再，甚至淪為領袖大合照，習近平不去也罷。上述觀點不能說完全沒有道理，但筆者更願意相信習近平此番放棄出席G20峰會是中國統籌權衡後作出的取捨，不宜過度解讀。

首先，習近平的出訪頻率確實下降了，但這並不能和坐等他國「朝覲」的皇帝心態劃等號。習近平上台後熱衷於元首外交，10年來共46次踏出國門，到訪70個國家，出訪天數多達253天。即使是在中國疫情陰霾猶在的2022年，習近平也有3次出訪，到訪5國。2023年已過多半，習近平卻只有2次出訪，到訪2個國家。

然而，仔細觀察可以發現，一則中共二十大報告提出「國內政治優先」，習的精力分配可能隨之發生變化；二則習原本今年7月赴印度出席上合組織峰會，但莫迪臨時將實體會晤改為線上會議，客觀上取消了習的一次出訪；三則習今年3月專程訪問了俄羅斯，難道中國的「皇帝」要去莫斯科「朝聖」？

其次，中印關係的現狀確實難以令中國滿意，但由李強代替習近平赴印度參會並不意味著故意要讓莫迪丟面子。2020年邊境衝突爆發後，中印關係始終在低位徘徊，元首外交也陷入停頓。不同於北京的克制，新德里大打邊界牌，甚至將解決邊界問題作為中印關係正常化的前提條件，實際上就是要迫使中國在邊界問題上作出實質性讓步。

今年8月，習近平和莫迪曾在金磚峰會期間交談，雙方在邊界問題上仍然無法取得共識。如果習近平赴印度出席G20峰會，即使出於禮節莫迪也要和習近平舉行雙邊會晤，但這樣的會面其實毫無意義。當然，習近平缺席G20不代表中國抵制這次峰會，作為中共二號人物的李強以總理身份出席也說得過去。

再次，曾經在全球經濟治理中動見觀瞻的G20確實有愈來愈淪為清談館的趨勢，但這並不表示G20這個平臺已經沒有價值。

2022年峇厘島G20峰會最重要的成果並不是通過了什麼文件，而是上演了舉世矚目的「習拜會」。此番拜登繼續來參會，還對習近平缺席感到失望，但從中國的角度看，峇厘島「習拜會」的成果並沒有得到有效落實，再來一次新德里「習拜會」除了給拜登加分，對中美關係並無多少裨益。今年11月美國將主辦APEC峰會，所以習近平並不著急，中美工作團隊還有時間為可能的「習拜會」做準備。

G20其他成員中，日本、加拿大等部分國家與中國關係緊張，習近平不會與這些國家領導人會談。巴西、印度、南非的領導人，習近平在不久前的金磚峰會上已經見過。阿根廷、印尼、墨西哥、沙烏地阿拉伯、土耳其等國家的領導人，可能會出席今年10月在北京舉行的「一帶一路」峰會。G20中唯一的非國家實體歐盟則預計於今年年底前與中國舉行峰會。綜上，習近平專程赴印度出席G20峰會的必要性就不大了。