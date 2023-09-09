很多人說中美矛盾的原因在於地緣政治，意識形態衝突，修昔底德陷阱等等，這些都很有道理，但是，筆者認為，最簡單最根本的還在於兩種生產方式的不兼容。美國要低價，跑量來覆蓋固定成本，獲取利潤；中國則盡可能高價，小眾來獲取超額利潤。照任何一方做，另一方承受不起；各幹各的不見容於全球市場一體化。矛盾由是而起，披上了各種外衣，淹沒了真正的原因。

按照經濟學原理，企業要遵循邊際成本等於邊際收益的原則定價和確定生產規模，實現利潤最大化。也就是商品價格由商品能耗，勞動力和原材料以及折舊費決定，固定成本和利潤要靠跑量來完成。如果能像我們那樣，收取電話初裝費，機場建設費等，則按照他們的理論，顧客吃完飯可以將碗筷帶回家，因為顧客已經為碗筷付費了。企業利潤只能來自增量銷售收入大於變動成本的部分，其條件是生產規模必需有足夠的大，否則，不僅沒有利潤，甚至可能虧損。所以馬斯克要降價，擴大市場份額，通過銷售量的增加，彌補前期的固定成本，並獲取利潤。其它廠商也必需技術創新，相應降價，否則會被淘汰出局，資本擴張的衝動由此持續。

按照同樣的原理，老闆給工人的工資要等於增量工人的產出，因為工人的工資是老闆的增量成本，工人的產出是老闆的增量收益，老闆按照工人的增量產出付工資可以實現老闆的利潤最大化。或許有人會覺得這是個笑話，按工人的增量產出100元付100元工資，老闆賺什麼？其實增量產出遞減，增量成本遞增，老闆按最後一個工人的增量產出付所有人的工資，之前工人大於100元的部分都沒付錢，這就是固定成本和利潤的來源。加上他們有著強大的工會，維護工資的定價機制，面對這樣的壓力，老闆與其壓低工資，獲取超額利潤，不如科技創新降低成本。

由是觀之，網上傳言並非空穴來風，馬斯克中國工廠的工資是中國最高和全球最低的。因為這符合經濟學應該提高工資的原理，卻一方水土約制而無法提高。儘管，實際定價操作與理論闡述仍有不小的差別，但兩者一脈相承。

中國定價則是只要有市場需求，就敢將價格抬上去，沒有增量成本要等於增量收益的內在約束，所以改開初，要收電話初裝費，機場建設費；一台33美元的手機，中國賣3.6萬人民幣；Land Rover英國出廠價52萬，俄羅斯賣60萬，中國189.8萬。價格被抬得如此離譜，需求量勢必大幅縮減，廠商不僅難以獲得利潤，甚至不足以補償固定成本，這可要關係生死存亡。

或許會有說，中國人口多，富人百分比小，絕對數大，高價打壓的市場需求仍然可觀。但這樣的高價可以實現地域性市場的短期利潤，卻不符合定價的原理，也不利於全球化市場的長期利潤最大化，所以他們要堅持低價跑量。此外，中國工人勞動時間長，工資水平低，為世所詬病，老美在中國實行低工資，既不利於激活工人的效率和創新，更妨礙全球化市場的長期利潤，所以他們要按商品銷售的增量收益抬高工資。

中國企業的生產效率低，稅負重，如果按老美的低價，高工資做派，國企非常可能輸光底褲，所以必需是高價低工資。為了應對低價格高工資的衝擊，只能傳承老祖宗的智慧，修築長城，加強關稅保護、推行指導性意見。外國質優價低的產品逡巡在長城之外，無法佔據低效國企的市場份額，他們的產能得不到釋放。雖有茶葉可吃，不至於如林則徐所言，大便不通而亡，但肯定會因再生產循環不暢，而憋得臉紅脖子粗。

聽任他們進入，我們的企業、就業和經濟，甚至政治將難以自處，雙方的衝突由此難以化解。美國說，你不接受我們的遊戲規則，我不與你玩了。中國說，不玩就不玩，咱搞內循環。可內循環犧牲效率和創新，國家的明天如何強大？可行的選擇是，萬里長城永不倒，但要增開互市的城門洞，讓民企在互市中獲利壯大，再反過來，倒逼國企改革。

（作者為大陸大學教授）