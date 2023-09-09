國民黨總統參選人侯友宜最近一周重要政策連番出爐，他提出的醫療、社福、觀光等政策宣示，頗能受到社會各界的重視 ，造成其他政黨紛紛跟隨 ，效果不錯。應持續推出，以說明國民黨及他未來的治國理念，及國家進步的方向。

不過，政策宣示只是對民進黨的文鬥，力量有限，因為現在執政的民進黨立即宣布跟進，影響效果。

所以面對民進黨過去選舉所用的「槍擊案」、「錄音帶案」、「抗中案」等重大影響台灣的選前事件，國民黨接下來要比照對手過去的突襲戰術，要掀起連串的武鬥行動，以擴大贏得選票的實際活動！

眼前就有一場武鬥可以籌畫進行，因為立法院即將有新會期的開議，是本屆立委的最後會期，也是民進黨的行政院長、副院長到院報告施政的重要時刻。

所以國民黨要進行一場：「阻止貪腐內閣到國會報告」行動，給予執政當局當頭棒喝！

現任行政院長陳建仁，就任以來沒有施政亮點，反而是因胡亂編列前瞻特別預算，造成對各縣市不公的待遇，天怒人怨。又因各種補貼造成各地的貪汙腐敗。最近又因進口蛋的疑雲，鬧得政局不安，而院長沒有作為，任令副手張牙舞爪， 這種院長𣎴該抗議嗎？

政院副院長鄭文燦，近日涉及Im.B的90億重大詐騙案，被檢方列為 被告起訴，將另案偵辦。他在桃園市長任內，又涉及八德羽球館、桃園總圖、竹圍漁港新設遊艇碼頭、桃園捷運綠線延伸線炒地等案，而他仍每天代表政府到處參加活動，這種怪象，不該受到譴責嗎？

近年軍公教人員早有積怨，農民的農產品被對岸不當對待，政府沒有作為。漁民因日本排出核汙染水，而遭到重大損失，政府不但沒有抗議，反而發言替日本擦脂抹粉，他們心中的鬱悶可想而知。

國民黨應在立院開議時，應發起群眾到立法院，阻止無能及貪腐的官員進入國會開會！

過去民進黨，有阻止當時行政院長連戰 ，進立法院報告的前例，國民黨為何不有樣學樣， 籌備一場強力的抗爭活動？

國民黨應拋棄一向溫良恭檢讓的態度，拿出決心進行一場轟轟烈烈的戰鬥，爭取最大的民心支持！

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