在野黨質疑超思憑著報價單，農業部即可付款給超思，由超思「代收轉付」。行政院副院長鄭文燦澄清，實際上都是「貨到付款」，蛋先進來，錢才出去。

超思自承，第一次與巴西雞蛋供應商交易，國際貿易，誰聽說過第一次交易賣方就同意貨到付款的？何況，台灣電話詐騙舉世聞名，巴西廠商沒聽說？

雞蛋進出口，動輒百億美金，巴西雞蛋供應商能同意台灣「貨到付款」？幾千萬顆的雞蛋，不可能出自一家養雞場，出口商不先支付訂金，生產雞蛋的農場能同意出貨？巴西出口商實力雄厚到左手先付款給雞蛋生產商，右手還准予台灣貨到付款、自行吸收利息，哪裡來的巴西出口商，實力如此雄厚？就請鄭文燦趕緊公布超思和巴西方面的合約，合約條款果真是「貨到付款」，懇請行政院轉飭農業部，今後雞蛋全部向巴西採購，貨到付款，先享用，後付款！

第一次和台灣交易的巴西雞蛋出口商，都能同意台灣貨到付款，那麼，我們向美國獨家採購軍事武器和裝備多年，信譽卓著，是不是也請鄭文燦照會美國：由於美台雙方軍售交易多年，彼此信賴有加，且有鑒於F-16V等軍售案交貨時間一再推遲，回溯自2020年拜登總統入主白宮日起，貴我雙方軍事交易一律採取「貨到付款」模式。並請鄭文燦附上超思與巴西供應方的合約文件，以為佐證。

素無邦交、也無交易紀錄的巴西能，台美關係歷年最佳，為何不能?何況，老美賣給我們的軍備武器都是庫存貨，調貨即有，貨到付款更屬合理。對了！半導體供應鏈的相關交易是否也可比照辦理？

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