一、 孫中山的發展觀

孫中山的發展觀，包括民族發展、民權發展、民生發展。在孫中山的眼中，他的發展觀並不同於西方，而是融合了中國傳統文化、歐美經驗、獨特創見，而專門適合中國「中國式現代化」的發展觀，也是「振興中華」，即中華民族偉大復興的必由之路。

在民族方面，孫中山先生的民族主義不同於西方的民族主義。孫中山認為，西方的民族主義是一種狹隘的國家主義，這是從1648年西伐利亞條約民族國家概念興起，經過工業革命與資本主義擴張，形成的帝國主義同義詞。西方借用了社會達爾文主義，發展出政治上的達爾文主義，自我形塑為自大與排他的優越地位。

孫中山的民族發展觀，以獨立為起點，世界大同為目標，過程包括「驅逐韃虜、五族共和、大亞洲主義、世界大同」等四個階段。孫中山強調民族間應平等，大國應行王道而非霸道。

孫中山認為「振興中華」首先必須做到恢復民族地位，才有資格與其它大國平起平坐。恢復民族地位的方法：在文化上，要恢復民族精神，其中最重要就是「能知」與「合群」，也就是要有充分的知識與民族的團結。也要傳承固有道德（即忠孝仁愛信義和平）與重拾傳統智能（格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下的自修與承擔，以及發揚以往的發明能力）。在知識上，要學習西方歐美長處，更要迎頭趕上。

孫中山民族觀的目標就是：自強為先、反對侵略、濟弱扶傾、世界大同。

孫中山的民權觀，包括幾個重要內涵。首先，他主張全民政治，也就是政治應為全民所有、全民所治、全民所享，在孫中山的認知裡，政府官員是人民的公僕，人民才是主人。

孫中山提出了獨特的「權能區分」，即人民有四個政權、政府有五個治權。四個政權為選舉、罷免、創制、複決權；政府的五個治權為行政、立法、司法、考試、監察。透過「權能區分」，政府就能成為一個「萬能政府」。用現在的術語來說，即成為一個「大有為的政府」。

孫中山還提出了「均權制度」。即中央與地方分權，以事務的性質來分屬中央或地方。孫中山也重視地方自治，地方的人在國家監督下管理自己的事。孫中山還借鏡西方經驗，特別是瑞士，強調人民有包括公投在內的直接民權。

在孫中山所處那個國家積弱的年代，孫中山認為個人的自由應受到限制，要以國家能夠完全自由，能夠與列強平等為目標。孫中山在其遺囑中特別提到「余致力國民革命凡四十年，其目的在求中國之自由平等」。此處特別強調是「中國之自由平等」，而不是以個人「自由平等」為首要目標。國家應有完整的自由，而軍人、學生、黨員、官員應有自由的限制。

最特別的地方是孫中山認識到這個世界有著天生的不平等。每個人的聰明才智均不同，每個人的出身也不同，固然公平的機制很重要，但是能夠化解社會不平等的方法則是，能力大的人要多為能力小的人服務，「能力強者服千百萬人之務」，透過服務的道德，可使社會變得平等，這才是平等的精義，這也是我們中華民族最了不起的精神。

孫中山的民生觀建立在對現有資本主義的批判上，他認為西方資本主義帶來的是貧富不均與政治壟斷，資本家與政客結合，在政治經濟上壓迫一般人民，幾乎無所不能。孫中山也批評西方的自由經濟理論，他認為，這種弱肉強食的自由經濟理論，看似理想，但處於弱勢的工人階級是不可能致富的。

孫中山對純蘇聯的共產主義也提出批評，他認為，列寧革命以後，蘇聯實施的是國家資本主義，而非共產主義。孫中山的民生觀，是以民生史觀取代唯物史觀，以合作取代階級鬥爭。孫中山引用中華民族傳統的「民本思想」，以民生主義來豐富社會主義，他主張，民生主義是以追求生活幸福為意義，以「養民」為目的，以「均富」為原則，以「和平」為方法，以「大同社會」為理想。

在民生觀的發展方面，孫中山認為「外國患不均，中國患貧」，因此，他主張要推動土地改革，包括實施耕者有其田、平均地權、漲價歸公。孫中山在面對資本問題時，他主張要節制私人資本、發達國家資本、利用外國資本。孫中山主張要保障食衣住行育樂的民生基礎建設。孫中山更主張，為了強國富民，必須推動實業計畫。

孫中山最喜歡給友人提的字就是「天下為公」與「博愛」，這也反映出他思想的最終訴求。

二、中國式現代化的進程

中國式的現代化是從摸索開始。每一個階段開始，我們都認為自己走對了，找到方向了，但是事後卻發現，其實自己原來還在迷霧當中。圓明園被英法聯軍放一把火燒了，中國人認為要現代化就必須奮起學習西方的船堅炮利。甲午戰敗，發現只追求船堅炮利是迷，學習西方的維新變法才應該是現代化之正確道路。變法不成，君主立憲說成為不能解決中國困境的迷，先摧毀再重建的暴力革命論又被認為是悟。

袁世凱選擇帝制，中國知識分子又發現，一夜成功的革命只是個迷，缺少民主內涵的共和制度並不能夠阻礙軍閥循私割據。五四的北京大學青年學子認為，沒有民主與科學，中國的發展走不出迷，1921年成立的共產黨認為只有馬克思主義才能給中國帶來真正的悟，馬克思路線才是中國正確的現代化道路。

孫中山繼續宣傳三民主義，他相信這才是中國的正確道路。他認為以前沒有成功的迷是因為缺乏自己的武力，因而建立黃埔軍校。國共合作，但仍是各持其悟，堅持自己的現代化道路。北伐成功，難得有黃金十年提供國民黨實踐其現代化理想。東北邊的日本，忍不住了，他們在想，不趕快打斷中國的現代化，中國起來怎麼辦？這是日本繼甲午戰爭第二次打斷中國的現代化進程。

抗日戰爭雖然贏得慘烈的勝利，但是1949年後，兩岸在海峽兩岸開始分治，各自分別走上不同的現代化路徑。大陸開始實踐其共產社會主義道路，台灣則走的是以三民主義為綱領的發展道路。

1949年國民政府到台灣後，開始反省與勵精圖治，蔣介石雖然期待「光復大陸」，但他更知，先決條件就是「建設台灣為中國的模範省」，只有經濟發展，才能承載著民族復興的責任。1950、60年代，台灣推動三民主義各項建設，在民生主義方面，推動三七五減租、公地放領、耕者有其田，推動經濟改革，發達國家資本，扶植中小企業，引進外國資本；在民權主義方面，落實民主憲政、落實地方自治；在民生主義方面，堅持一個中國政策、復興中華文化。

繼任的蔣經國了解，在退出聯合國後，只有「革新」才能「保台」，台灣因而在現代化的道路上大幅前進。在國際上代表中國的正當性與合法性失去後，蔣經國努力加速三民主義的民生主義建設，並啟動大幅度民權主義的改革，以維護政權的合法與正當性。推動十大建設、深化地方自治，最後，國會增額選舉、開放探親、解除戒嚴，一舉把台灣推向了亞洲四小龍的頂峰。

反觀，在台灣，接任蔣經國的李登輝卻逐漸偏離了以三民主義為核心的現代化路徑，1990年代中期，孫中山思想從台灣的教育課程中消失，發展路徑幾乎是全面式的向西方式現代化靠攏。隨著1990年代的新自由主義擴散，台灣也幾乎全面接受了西方價值觀，隨著台灣的民主化，西方式的自由、個人、資本主義幾乎主導了台灣的現代化路徑。雖然目前台灣仍然沒有放棄孫中山的治國理念，但是在某些領域也出現了問題。在「民族觀」方面，台灣內部分離主義日益滋長、去中國化日益嚴重；在「民權觀」方面，民主制度出現問題；在「民生觀」方面，社會的貧富不均也愈來愈嚴重。

歷史發展非常弔詭，當台灣在1990年代以後，逐漸偏離了孫中山的發展觀時，中國大陸卻從1980年代初開始向孫中山的發展觀靠攏。

經歷了文化大革命的痛苦經歷，鄧小平放下了形式上的主義與路線，選擇「摸著石頭過河」，以「不管黑貓、白貓，能抓老鼠的就是好貓」的務實理念，引進外資，開啟了大陸的快速經濟發展。後來經歷江澤民先生的「三個代表」、胡錦濤先生的「科學發展觀」，到習近平先生形成了完整的「中國式特色社會主義」，也是「中國式現代化」的核心精神與內涵。這些年來，大陸已成為世界第二大經濟體，國力日強，開啟了民族的偉大復興，做到了孫中山的「振興中華」。對內，加速推動「扶貧」及「小康社會」，這正是孫中山強調的「均富」，推動鐵公路、港口、城鎮等各項基礎建設，幾乎也完成了孫中山的實業計畫。對外，推動「一帶一路」，落實孫中山的「濟弱扶傾」、「共同發展」，堅持「人類命運共同體」、推動「世界和平」，完全符合孫中山的「民族觀」。

中國大陸目前的核心思想是「中國特色社會主義」，其實其內涵已經逐漸接近孫中山的「三民主義」。或許我們可以說，「中國特色社會主義 」所帶來的「中國式現代化」的發展觀，與「三民主義」式的「中國式現代化」，在「民族主義」與「民生主義」方面幾乎已經趨同，但是在「民權主義」方面卻還有些許差異。

三、兩岸共同向孫中山的發展觀相向而行

兩岸共同向孫中山的「發展觀」相向而行，是兩岸目前兩岸應該努力的方向。台灣方面，要堅持孫中山先生的「民族觀」，即堅持是中華民族的一份子，扭轉「去中國化」的逆流；要完善孫中山先生的「民權觀」，避免民粹主義與民主獨裁；要堅持孫中山先生「均富」的「民生觀」，避免貧富更趨兩極化。而中國大陸方面則可以再繼續完善落實孫中山的「民族觀」與「民生觀」，思考孫中山的「民權觀」，如何做到「全民政治」、「權能區分」、讓全民有更多的平等政治參與權。

孫中山的思想，絕對是「中國式現代化」應有的內涵。孫中山的發展觀，更應是「中國式現代化」的發展思路。兩岸不僅應相向而行，更應共同豐富其內涵，更應協力落實「中國式現代化」的目標，完成孫中山的「振興中華」願意。這是我輩們應有的責任與使用。

（作者為孫文學校總校長，本文發表於第五屆海峽兩岸中山論壇《孫中山的發展觀與中國式現代化》分論壇）

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