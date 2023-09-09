經濟部公布7月分出口訂單年減12%，連續11個月黑字；雖比6月回神，但8月分仍不看好。工業和製造業生產指數也創下史上最長14個月負成長，只有電腦電子和光學產品因人工智慧（AI）發展而維持正成長。今年經濟成長率確定無法保2，信評機構惠譽更預估只有1%，令人怵目驚心。

靠大撒幣鞏固選票

壞消息主因國際經濟景氣下滑，應屬非戰之罪。然而，2年前遭對岸以檢疫害蟲為由，暫停進口鳳梨、釋迦、蓮霧之後，日前又有芒果遭暫停進口；ECFA早收清單項目聚碳酸酯被陸方以「反傾銷」措施處理，被懷疑是廢止ECFA的前兆。更嚴重的是，我方管制陸方2509項產品進口的不公平貿易，遭對岸以貿易壁壘調查，面對不可知的未來報復，讓眾多台企如坐針氈、食不知味。這些發展顯然和兩岸關係惡化，陸方不願再「讓利」有關。

只是，面對這些經貿困境，蔡政府卻無任何顯著作為。由於台灣無法簽署自由貿易協定（FTA），傳統製造業除面對高工資外，還得面臨「關稅」的國際貿易障礙，因而紛紛外移或關門歇業，導致製造業高度依賴高科技電子業（或資通訊業），對國際景氣更加敏感、經濟表現起伏不定。蔡政府執政7年卻無任何作為，放任經濟風險變大。農產品在對岸被禁後，只會以國家資源補貼農民。ECFA風雨飄搖，也只會要求對岸別將經濟事務「政治化」，忘了自己當年高度「政治化」，將ECFA抹黑成「糖衣毒藥」，如今卻死賴著毒藥不放。

綜觀蔡政府所作所為，一切只為了選舉。只要威脅到選票的，必然高效率全力處理。例如，民調年輕人支持度不高，立刻出籠一堆針對年輕人的各種補貼；農產品被陸方暫停進口，立刻大力補貼受損農民，順便販賣「芒果乾」穩固選票；為了討好老年族群，衛福部研擬放寬肺炎鏈球菌公費疫苗接種對象，從71歲降到65歲。但需長期投入才有效果的提升農品檢疫績效機制、強化農業研發和推廣，讓農民可用高質農品搶得高端市場的投入，或提高年輕人職場競爭力的培育機制，包括大學和技職教育有效提高品質的機制，卻意興闌珊或只做做樣子。

補齊兩岸貿易協議

日前，蔡政府又釋放施政利多消息：2022年家庭收支調查，平均年所得70.4萬元，創歷年新高；30歲以下青年月均收入近4.5萬元，續創新高。許多人懷疑這些數字，特別是就業人數最多的批發零售業，30歲以下青年很難達標。其實，就像去年底調查發現，68%上班族拿不到平均薪資67萬元一樣，蔡政府只公布平均數，卻不公布分布狀態，以局部數據誤導或糊弄大眾。

年輕人，特別是服務業年輕人低薪問題嚴重，蔡政府最喜歡提高基本工資，也最愛拿來表功，勞動部日前決定2024年基本工資將由新台幣26400元調漲至27470元；時薪由現行176元調高至183元，蔡政府8年基本工資每年調整，月薪總調幅37.3%，時薪總調幅52.5％。殊不知，大幅提高最低工資，但勞動生產力不能同步提升，結果是企業倒閉、經濟蕭條，韓國殷鑑不遠。

最有機會解決台灣產業結構畸形和低薪問題的方法，是和中國大陸簽署「自由貿易協定」（FTA），也就是建構完整的ECFA，重談《服貿協議》；並快速談成「貨貿協議」。有了完整的兩岸貿易協議，貨品免除關稅後，傳統製造業才有繼續在台灣發展的空間，強化台灣的產業韌性；服務業也才有廣闊的陸方市場，有能力以更大的投資來提高生產力，年輕人薪資才能有效提高。

除了經濟問題，能源政策弊端重重、台電繼續靠補貼苟且度日、勞動基金瀕臨破產、全民健保靠年年挹注、少子化繼續探底、兩岸兵凶戰危。民進黨政府就算贏了選舉，卻弄垮台灣，對得起黨內先賢和台灣人民嗎？