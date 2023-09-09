第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，明年1月13日舉行投票，現在各方都在緊鑼密鼓地進行，志在必得。但筆者認為如此的選情緊繃不可開交之下，為了預防可能出現的奧步，中央選舉委員會及各地方縣市政府的執行單位民政局，應做好防範的措施，避免出現不公平、公正、公開的現象，造成選舉弊端產生。

綜觀歷屆大選，仍然有許多瑕疵，出現遺憾或是令人懷疑不解的事，以民國109年總統副總統及中央民代立委大選的開票，就有極大的一部分人不相信蔡英文的817萬票，網路上有許多人提出了甚多畫面及質問，觀之也並非完全虛構，有圖為憑。基於4年一次大選，各候選人如同奧運選手，辛苦準備了4年，結果自己因有人作弊造假被判出局，情何以堪？因此我們建議政府職司管理的單位，應未雨綢繆，得事先做好3件事情：

第一件事，從源頭對作票做好防護欄，防範發生。例如選票的印刷工廠，各黨或各候選人可派監印人員到場監印，電腦計票開票，其應用的程式、光碟及硬碟等周邊相關設施，應該於前一日，主動召集各黨派出專業人員，至現場聽取說明會，並實際操作，確認無數位系統上可資灌票或減票後，即刻封存，選舉開票當晚由各黨派員檢視後啟封運用。

第二件事，做好投開票所選舉過程中，工作人員應嚴格按照投開票所工作人員手冊規定執行，以筆者過去擔任過幾次投開票所的監票員工作心得，投開票所主任委員，為及早將開票結果資料送出，常將各黨各派，派出的監票員，納為工作人員，從事投開票任務，至造成監票員無法全面向地做好本職監票工作，易造成監督罅隙。另109年總統、副總統大選，各投開票所出現的紙箱臨時充作投票箱，不應再有，要做好超前部署，目前還來的及訂做，故不應再有所藉故，讓人不可思議。

第三件事，各投開票所未領之空白票及發出之選票應仔細核對，結果除當場宣布，以昭公信外，並應詳實填寫登載張貼投開票所，任群眾瀏覽拍照；另選務工作事涉重大，應以現任或退休之公教人員為主力，切忌臨時聘雇工作人員充抵，我們不贊成原因，是公教人員法律觀念嚴謹，而一般人接觸較少，執行上易產生誤失。

以上3件事做好到位，但仍並非完全能夠避開選務可能作票的誤區，所謂「道高一尺、魔高一丈」，想走偏門的候選人不會因此銷聲匿跡，還得靠全民監督，專家智慧提供更精密科技辦法及媒體關注，大力宣揚，及早取得全民共識，防範未然，制問題於機先，才能選出真正為國家、人民服務的國家領導人及中央民代。

（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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