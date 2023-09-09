農業部長陳吉仲被戲稱為台灣的「農業送行者」，一點都不違和。雖說蔡英文政府所用的官都是一些聽話的草包，但是要在現在的內閣中找到一個像陳吉仲這樣又奴、又廢、又假掰、又愛說謊、又愛自爆、又自戀的官員，實在是無人能出其右。

陳吉仲之所以如此令人討厭，乃是因為陳作為一個學者，卻完全沒有知識分子的風骨與讀書人的廉恥之心。

陳吉仲在國民黨執政的時候，參與農運反美牛美豬，意氣風發，時不時以學者之姿，引經據典，來說明進口美豬美牛對台灣農業以及食安的危害。然而一旦當上了民進黨的官之後，對主子唯唯諾諾，使命必達，短短幾年的時間，可以超越時空打臉自己，從「打死也要擋萊豬」，到「萊豬過關內心充滿感激與感動」，這種「奴官」的嘴臉，實在是讓人嘆為觀止。

陳吉仲在蔡政府當官任內，台灣的農牧漁業無論是出口貿易，產銷均衡，品質管控，都出現了極大的問題，陳吉仲既沒有能力解決問題，卻只會用「花錢補助」與「民粹語言」這類政治手段來暫時解決民怨。其結果就是台灣既無力拓展其他的海外市場，對大陸農漁產品出口的依賴也持續不斷增加，這種無能的「廢官」不但沒有出息，還只會拿抗中當遮羞布，正坐實了這種人乃是「嘴炮一流，做事三流」的庸官，除了會逢迎媚和，仰體上意，哪裡有能力解決人民的民生問題呢？

陳吉仲號稱「小英男孩」，是蔡英文手下的「一級哭將」，以哽咽愛哭著稱，不僅專業，而且隨手捻來，毫不拖泥帶水，堪稱「戲精」無誤。他在農委會任內表現平庸，毫無建樹，但擅用哽咽的悲情創造煽情的民粹農作如「民主鳳梨」、「進步蓮霧」、「自由釋迦」、「愛台文旦」、「抗中蘭花」、「保台石斑」等琳瑯滿目。陳好歹是一個做過大學教授的學者，為了保官卻把自己變成一個「假掰」愛哭的八點檔三流演員，實在是空有博學名，媚顏不堪量！

面對國內的蛋荒，陳吉仲束手無策，所承諾的「國家雞蛋隊」不但一事無成，而且一再跳票。面對記者詢問時，陳的說法一變再變，對於蛋荒何時能解，時間從三月、五月、年底，最後改口承認甚至到明年雞蛋都沒辦法滿足需求，無法解決雞蛋漲價的問題。這種不斷「說謊」的無用官員，卻能一路升官從農委會主委做到農業部部長，堪稱中華民國的奇蹟！

然後面對「一人公司」超思以資本額50萬進口巴西雞蛋獲農業部上億補助引發爭議，陳吉仲召開記者會強調超思「代墊6億多」的費用，業者要先墊付貨款，表示超思資金雄厚具有清償能力。結果在陳自己公布與超思的合約裡，明明白白寫得就是畜產會（甲方）先付款給超思（乙方），超思是「代收轉付」給巴西的供應商，這擺明了是買空賣空，哪來的清償能力？像陳這種無腦「自爆」也不會臉紅的官，到底是把人民的智商看得有多低？

尤其是這幾年，陳吉仲對於「以農抗中」可說是無役不與，更是不計毀譽，全力以赴，甚至創下首例將自己的勵志故事寫進行政院專案報告中，由蘇院長進行朗讀，大談陳自小因家受口蹄疫打擊而立志讓台灣豬農站起來的奮鬥史，這種厚顏無恥的「自戀」等級，也只能讓人感嘆此豬非彼豬，無語問蒼天了！

陳吉仲一路走來受到層峰厚愛，這要歸功於陳從萊豬進口、1450養網軍、灑錢補助農損、農會收歸國有、農產外銷政治化、到販賣愛國水果，一路聽從黨的指示，護航政府政策，毫無專業可言。這種知識分子的鼠目犬尾與投機媚顏，實在是非常令人不齒。這些所謂的學者並不是因為當官之後才變成權力的奴犬，而是他們的人格本來就是如此。從范雲、謝曉星、陳明通、到陳吉仲，我們在他們身上所看到的都是知識分子賣身求榮的風骨淒涼。

今天在蔡英文政府底下當官的特色就是「聽話」跟「反中」，至於能力與擔當都是細微末節，一點也不重要。陳吉仲無疑是中華民國有史以來最廢的一個主委，也是一個最沒有擔當、最沒有專業、最唯唯諾諾、最配合黨、最聽話的農業部部長，更是一個最令人討厭、最讓人瞧不起的無能庸吏。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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