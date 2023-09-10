東漢始於公元25年（東漢光武帝建武元年），滅於公元221年，歷時計186年，故公元221年東漢之後至公元265年計約44年的日子，是東漢滅亡過渡到晉朝，亦即為前述魏、蜀、吳三國分立的一段44年時期，時間並不很長，但因《三國演義》的精彩故事，造成大家以為三國的歷時好像很長。在三國以後出現的是晉朝（公元265～420年），歷時共155年； 這155年中又分為西晉（公元265～317年）歷時52年及東晉（公元317～420年）歷時103年。

西晉末年的公元291年（西晉惠帝元康元年），發生八王之亂，是一場由西晉皇族內部諸兒子、叔侄們，為爭奪主政權而起的喋血內鬥。這嚴重的皇族內亂，共持續了16年到公元306年（西晉惠帝光熙元年亦為懷帝永嘉元年），結果引起西北及北方的五胡人士紛紛揭竿而起，脫離晉朝控制，並陸續建立各自獨立的政權，這些獨立國家的範圍大致上涵蓋華北、蜀地、遼東，最遠可達漠北、江淮及西域等地域，幾乎是中國整個北方及西北了。在那段公元304～439年的135年時間內，在上述地域內前後建立了16個國家，史稱五胡十六國。

而在西晉的末代皇帝晉懷帝與晉愍帝先後被胡兵俘獲殺戮時，司馬家族還有一叫司馬睿者，離首都洛陽較遠地區做琅琊王（今山東一帶），在胡兵威脅下南逃的西晉官員及百姓們，到了南方以後，就擁載琅琊王司馬睿稱帝，而為歷史上繼承西晉的東晉（公元317～420年）。那時中國的北方，是先後存在的五胡十六國，呈各自獨立或相互攻伐狀態，但晉朝事實上仍存在，不過僅能在中國南方管轄，朝代的名稱被後人稱為東晉而已。

東晉存在了103年，公元420年劉裕取代東晉建立宋（劉氏宋朝）開始，這時的中國，就真正成為兩個互不相關的朝代對峙的局面；在中國北方的是於公元386年把五胡十六國統一為一國的北魏皇朝（拓跋氏），中國南方就是前述取代東普的宋朝（劉氏）。這兩朝對峙，國史稱為南北朝時代，歷時約169年；假如把北魏未統一前述五胡十六國的時期135年算進去，則華夏中國的分裂時期共約304年；這304年可概分為兩個時期：一為五胡十六國（含北魏）和東晉的對峙，為時約135年，多稱為五胡亂華時期，漢族中客家民系的產生，來源於此；另一就是前述歷時約169年的南北朝時代。

華夏中國的學者專家及百姓們，似皆一直心懷天下一統的觀念，那五胡十六國存在時，整個中國已分裂得很嚴重了，但仍認為那是晉朝（西晉、東晉）的單一天下，不過前後出現了16個叛亂割據政權而已。直到北方的五胡十六國於公元386年被拓跋氏北魏統一，而南方的東晉於公元 420年被劉裕的劉氏宋朝取代，正統的晉朝消失了，出現南北兩個互不隸屬的朝代，華夏中國的學者專家及百姓們，才把這時期稱為南北朝，其意似為現在一個天下才出現兩個朝代；似乎像是在公元五世紀、六世紀間的華夏中國的一國兩制。這南北朝的一國兩制，上承兩晉、五胡十六國、下接隋唐，是華夏中國自漢朝以後的另一隋唐盛世的醞釀時期。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】