蔡英文總統執政最後一年的雙十慶典主題，仍延續2022年引發諸多爭論。今年為「2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室直批，整個雙十主視覺看不到「中華民國」非常荒謬，質疑民進黨政府是不是在向國際社會宣布「中華民國」已不存在？事實上，無論是賴清德從政或民進黨發展過程，皆是台獨訴求逐漸顯化過程，中華民國從「來」、「到」、「在」及「是」台灣，這可謂從「台灣化」斷裂成「台獨化」歷程。

所謂「台灣化」係指中華民國的「在地化」，雖強調台灣主體性，但不會界定台灣為主權獨立國家，兩岸具歷史淵源及主權、領土方面具重疊主張，中華民國仍屬「中國之國」。至於「台獨化」係指，將中華民國國號加以工具化、形式化，借殼上市，認為台灣是主權獨立國家，切斷兩岸臍帶關係、在主權及領土議題上採取「分割論」，拋棄「國家同一性」原則，中華民國成為「台灣之國」。換言之，屬於「一國內部屬性」之「兩岸關係」，轉變成「互不隸屬兩國論」之「中台關係」。

檢視蔡英文總統最近幾屆國慶演說，2020年提及4次「中華民國」、2次「中華民國台灣」，其他大多場合則多是單稱「台灣」計35次。2021年是110年中華民國國慶，但蔡英文強調的卻是「1949年至今72年」，計算時間是政府播遷來台開始的年份；使用「中華民國」有9次、48次台灣及3次是「中華民國台灣」。2022年國慶演說論及「台灣」51次、「中華民國」3次、「中華民國台灣」3次。顯見這是中華民國「台灣化」歷程。

當民進黨主席、副總統賴清德一再拋出主張「務實台獨」，即等於「維持現狀」， 這個現狀仍宣稱「中華民國」國號，如此「務實台獨」等於「中華民國主權獨立」。原本「台灣獨立」與「中華民國是主權獨立國家」，此為完全截然相反的概念語詞，然在民進黨主政過程中，許多原本對立性概念變成同樣性語詞。這種混淆概念的政治代價是，導致中華民國做為兩岸和平緩衝地帶，及保護傘功能之逐漸消失。

例如，「九二共識」是涉及兩岸關係性質，「一國兩制」則是統一後制度性安排，但民進黨卻混淆概念、偷龍轉鳳變成「九二共識」等於「一國兩制」，這利於民進黨攻擊民眾黨認同「兩岸一家親」、國民黨支持「九二共識」，標籤化藍白政治勢力傾向「親中賣台」危險性；另台灣社會既往承認「台灣是中國一部分」、「台灣與大陸皆屬中國一部分」，但不會承認「台灣是中華人民共和國一部分」，但在民進黨及賴清德界定中「中國」等於「中華人民共和國」。

長期以來，民進黨在主張台灣獨立、中華民國及台灣正常國家運動路線，一直處於搖擺不定。同時保有「一黨綱兩決議文」，雖具有「選票極大化目標」策略思考，但卻以分化國家認同及降低台灣社會團結為代價。1991年《公投台獨黨綱》、2007年《正常國家決議文》獲取傳統、激進獨派支持，說服選民將「法理獨立」、「正常國家」變成長遠努力及終極目標。

而民進黨及泛綠選民最終投票取向，頗具「大局意識」及「下架國民黨」共識，即是運用《台灣前途決議文》，拉攏中間選民及淺藍淺綠支持者，宣稱依據憲法中華民國為台澎金馬國號。「一黨綱兩決議文」所揭櫫目標南轅北轍，看似充滿「矛盾對立」，實則是一種「辯證統一」達成「歷史性妥協」。

民進黨政府所公布雙十節主視覺，完全沒有提到「中華民國」，甚至使用「2023台灣國慶日」，顯然在雙十節慶典中傳統「中華民國」意象被消融。在蔡英文歷屆國慶演說中，論及台灣次數越來越多，提及中華民國的次數則是越來越少。近來賴為獲取中間選民選票，從倡議「和平保台」、到「維持現狀」、「四大和平支柱」，一再宣稱沒有宣布獨立、變更國號的必要，藉此形塑其為兩岸和平促進者、兩岸關係「穩定者」角色。

賴清德一再宣稱沒有所謂「台獨路線」，台灣已經獨立是主權獨立國家，沒有變更國號及宣布獨立必要性；賴不僅宣稱支持蔡所倡議「維持現狀」，也認同「兩岸互不隸屬論」；然更甚者，賴主張「兩岸關係是國際關係」，蔡最多只是提及「兩岸關係就是兩岸關係」、「兩岸關係不是外交關係」。相對於「維持現狀論」，賴所主張「務實台獨論」更加偏離，成為一種「隱性台獨」、「實質台獨」及「柔性台獨」，助攻將中華民國從「台灣化」一步步往「台獨化」推進，這將提高維護台灣安全的風險係數。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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